Συνελήφθη ο δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος για λεκτική και σωματική βία κατά του γιου του

Στη σύλληψη του δικηγόρου, Ανδρέα Θεοδωρόπουλου, προχώρησαν οι Αρχές με την κατηγορία της λεκτικής και σωματικής βίας κατά του γιου του.

Ο δικηγόρος έγινε αντιληπτός όταν το μικρόφωνό του ήταν ανοιχτό κατά τη διάρκεια εκπομπής και στη συνέχεια ακούστηκαν οι λεκτικές και σωματικές επιθέσεις κατά του γιου του, σε ένα πολύ σκληρό βίντεο που κάνει τον γύρω του διαδικτύρου τις τελευταίες ώρες.

«Άφησε την τσάντα σπίτι, έτσι χύμα ήρθε. Τουρίστας. Κοιμάται. Τουρίστας. Τι να με δει μη του γ....., ό,τι έχει και δεν έχει», ακούγεται να λέει ο δικηγόρος και στη συνέχεια ακούγονται τα χτυπήματα κατά του γιου του, λέγοντάς του «τι αφήνεις την τσάντα σπίτι, βρωμιάρη;».

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του δικηγόρου, ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος ενώ του απαγγέλθηκαν κατηγορίες.