Πλήρης απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά μέχρι 15 ετών - Όλο το σχέδιο

Snapshot Από την 1η Ιανουαρίου 2027 απαγορεύεται η πρόσβαση σε social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, με βάση το νέο νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Οι πάροχοι υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης οφείλουν να εφαρμόζουν αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης ηλικίας και να περιορίζουν τα δεδομένα που συλλέγουν.

Προβλέπεται η δυνατότητα ειδικού λογαριασμού για παιδιά 13 με 15 ετών με ημερήσιο όριο μίας ώρας, που θα ελέγχεται από γονέα ή κηδεμόνα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει ευρύτερο πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο, το οποίο περιλαμβάνει και διαδικτυακά παιχνίδια και αγορές, αλλά δεν αναμένεται να ψηφιστεί πριν από έναν χρόνο.

Η επιτυχία της εφαρμογής του μέτρου εξαρτάται και από τη συνεργασία των γονέων, οι οποίοι έχουν σημαντικό μερίδιο ευθύνης. Snapshot powered by AI

Με στόχο την προστασία των ανηλίκων κατά τη χρήση υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης μέσω της θέσπισης του όριου πρόσβασης στα 15 έτη, παρουσιάζεται σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχετικό νομοσχέδιο από τον αρμόδιο Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου και τον Υπουργό Επικρατείας Ακη Σκέρτσο.

Το σχετικό μέτρο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και όσα παιδιά έχουν γεννηθεί το ίδιο ημερολογιακό έτος θα θεωρείται ότι συμπληρώνουν το όριο την 1η Ιανουαρίου.

Είναι χαρακτηριστικό πως σύμφωνα με έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου το 41% των μαθητών του δημοτικού και το 51% των μαθητών του γυμνασίου έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν και να έχουν λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα ένα στα τέσσερα παιδιά παραδέχεται το ίδιο στην έρευνα πως χρησιμοποιεί τα μέσα αυτά σε υπερβολικό βαθμό.

Αν και δεν προβλέπεται μία συγκεκριμένη εφαρμογή επαλήθευσης της ηλικίας, οι πάροχοι θα είναι υποχρεωμένοι να βρουν και να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες και αξιόπιστες εφαρμογές, περιορίζοντας παράλληλα τα δεδομένα που συλλέγουν. Το gov.gr ή το kids.gov.gr μπορεί να αποτελέσουν τέτοιες εφαρμογές χωρίς όμως να είναι υποχρεωτικές για τους παρόχους.

Πριν από δύο χρόνια, στις 27 Σεπτεμβρίου του 2024 ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε θέσει το θέμα των αρνητικών επιπτώσεων από τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα νέα παιδιά στην ομιλία του από το βήμα της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ ενώ λίγους μήνες αργότερα παρουσιάζεται η εθνική στρατηγική για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και τίθενται σε λειτουργία τα εργαλεία parco.gov.gr και kids wallet.

Τον Μάιο του 2026 η χώρα μας κοινοποίησε το σχέδιό της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία και κινητοποιήθηκε, ξεκινώντας από την πλευρά της τις διαδικασίες για την ύπαρξη ενός ευρύτερου πλαισίου ελέγχου που θα καλύπτει εκτός από την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, την πρόσβαση σε διαδικτυακά παιχνίδια, καταστήματα αγορών και πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο.

Αυτό το ευρύτερο πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον αποτελεί στην παρούσα φάση πρόταση ευρωπαϊκού κανονισμού και βρίσκεται ακόμα σε φάση συζήτησης. Σε κάθε περίπτωση μάλιστα δεν αναμένεται να ψηφισθεί στις Βρυξέλλες πριν από τουλάχιστον ένα χρόνο.

Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό προβλέπεται η δυνατότητα ειδικού, περιορισμένου λογαριασμού για ηλικίες από 13 έως 15, εφόσον τον δημιουργήσει ο γονέας. Αυτός ο ειδικός λογαριασμός θα έχει ημερήσιο όριο μίας ώρας και θα μπορεί να ελέγχεται συνεχώς από τον γονέα ή τον κηδεμόνα.

Την ευθύνη για την εφαρμογή πάντως των σχετικών προβλέψεων μπορεί να την έχουν οι πάροχοι των υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις είναι όμως σαφές πως τίποτα δεν θα γίνει αν δεν υπάρξει και συμπαράσταση από τους γονείς οι οποίοι και θα πρέπει να αναλογιστούν και το δικό τους μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί.

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