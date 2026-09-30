Φωτιά σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Αθήνα – Ένα άτομο στο νοσοκομείο

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Ρόδου στο κέντρο της Αθήνας νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Πραγματοποιείται προληπτική απομάκρυνση των ενοίκων από τους παρακείμενους ορόφους της πολυκατοικίας.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία διεξάγει έρευνα για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Snapshot powered by AI

Φωτιά από άγνωστη μέχρι στιγμή αιτία εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Ρόδου στο κέντρο της Αθήνας.

Από τους καπνούς, ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν σπεύσει και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Παράλληλα, πραγματοποιείται προληπτική απομάκρυνση των ενοίκων στους παρακείμενους ορόφους.

Ακολουθεί, η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής έχει αναλάβει την έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.