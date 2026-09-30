Πόνος στη φτέρνα το πρωί: Γιατί πονούν τα πρώτα βήματα και τι βοηθά

Γιατί μπορεί να πονάει η φτέρνα σας μετά την ανάπαυση και να υποχωρεί όταν κινείστε;

Newsroom

Πόνος στη φτέρνα το πρωί: Γιατί πονούν τα πρώτα βήματα και τι βοηθά
ΕΥ ΖΗΝ
5'
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Ο πόνος στη φτέρνα που εμφανίζεται μόλις σηκώνεστε από το κρεβάτι, υποχωρεί μετά από μερικά βήματα και επανέρχεται μετά από παρατεταμένη ορθοστασία, συχνά παραπέμπει σε πελματιαία απονευρωσίτιδα. Η ίδια ενόχληση μπορεί να εμφανιστεί όταν σηκώνεστε μετά από ένα μεγάλο ταξίδι με το αυτοκίνητο ή αφού έχετε περάσει πολλή ώρα καθιστοί στο γραφείο.

Η πελματιαία νεύρωση είναι μια ισχυρή ταινία ιστού στο κάτω μέρος του πέλματος, που στηρίζει την καμάρα. Όταν ερεθίζεται, η καταπόνησή της μετά την ανάπαυση μπορεί να προκαλέσει πόνο. Κατά τη διάρκεια της ανάπαυσης, ο ιστός μπορεί να σφίξει. Έτσι, τα πρώτα εκείνα βήματα τον διατείνουν και τον καταπονούν εκ νέου.

Αυτό το μοτίβο αποτελεί χρήσιμη ένδειξη, ωστόσο ο πόνος στη φτέρνα μπορεί επίσης να οφείλεται σε πρόβλημα τένοντα, ερεθισμό νεύρου ή κάταγμα κοπώσεως. Σημασία έχουν επίσης το σημείο του πόνου και ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε.

Πρέπει να συνεχίσετε το περπάτημα μόλις υποχωρήσει ο πόνος;

Η υποχώρηση του πόνου δεν αποτελεί σήμα, για να συνεχίσετε με έντονο περπάτημα ή τρέξιμο. Ο πόνος στη φτέρνα (στην καμάρα του πέλματος από τη φτέρνα μέχρι τα μαξιλαράκια των δαχτύλων) μπορεί να ηρεμήσει καθώς κινείστε, αλλά στη συνέχεια να επιδεινωθεί λόγω παρατεταμένης δραστηριότητας ή μετά από αυτήν.

Σκεφτείτε τι άλλαξε πριν ξεκινήσει ο πόνος: ίσως περπατήσατε πολύ, ολοκληρώσατε ένα νέο πρόγραμμα τρεξίματος, υπομείνατε πολύωρη ορθοστασία στη δουλειά ή δοκιμάζετε καινούργια παπούτσια. Δεν χρειάζεται να είστε αθλητής, για να καταπονήσετε υπερβολικά αυτόν τον ιστό.

Ξεκινήστε προσαρμόζοντας τις δραστηριότητες που προκαλούν συμπτώματα:

  • Διακόψτε την ορθοστασία. Μειώστε τη διάρκεια του περπατήματος και κάντε διαλείμματα καθιστοί, όταν στέκεστε όρθιοι για πολλή ώρα.
  • Αλλάξτε προσωρινά είδος άσκησης. Η κολύμβηση ή η άνετη ποδηλασία μπορούν να σας βοηθήσουν να παραμείνετε δραστήριοι, μειώνοντας παράλληλα τους κραδασμούς, που σχετίζονται με το τρέξιμο.
  • Ελέγξτε τα καθημερινά σας παπούτσια. Επιλέξτε υποδήματα με αντικραδασμική προστασία στη φτέρνα και καλή στήριξη της καμάρας του πέλματος. Αποφύγετε τα φθαρμένα παπούτσια, τις σαγιονάρες και το περπάτημα ξυπόλητοι σε σκληρά δάπεδα.

Στόχος είναι να μειώσετε τον επαναλαμβανόμενο ερεθισμό, διατηρώντας παράλληλα μια δραστηριότητα που μπορείτε να ανεχτείτε.

γυναικα πελμα κρεβατι

Τι μπορείτε να κάνετε πριν κάνετε τα πρώτα βήματα

Οι ήπιες διατάσεις πριν σηκωθείτε όρθιοι μπορεί να διευκολύνουν την μετάβαση από την ανάπαυση στην κίνηση. Τόσο το πέλμα όσο και η γάμπα χρειάζονται προσοχή.

Για μια διάταση της πελματιαίας απονεύρωσης σε καθιστή θέση:

  1. Καθίστε σταθερά και ακουμπήστε το πόδι που πονάει πάνω στο αντίθετο γόνατο.
  2. Τραβήξτε απαλά τα δάχτυλα των ποδιών προς την κνήμη, μέχρι να νιώσετε διάταση κατά μήκος της καμάρας.
  3. Κρατήστε τη θέση για περίπου 10 δευτερόλεπτα, χαλαρώστε και επαναλάβετε απαλά.

Διατηρήστε την κίνηση ελεγχόμενη. Σταματήστε εάν προκαλεί οξύ ή αυξανόμενο πόνο και ζητήστε συμβουλές για την κατάλληλη τεχνική. Ένας φυσικοθεραπευτής μπορεί επίσης να σας δείξει ασκήσεις διάτασης για τη γάμπα και να προσαρμόσει ένα πρόγραμμα ασκήσεων στα συμπτώματά σας.

Έχετε κοντά στο κρεβάτι υποδήματα που παρέχουν στήριξη, ώστε τα πρώτα σας βήματα να μην γίνονται ξυπόλητα σε σκληρό δάπεδο.

Για πόσο διάστημα πρέπει να εφαρμόζετε αυτοφροντίδα προτού ζητήσετε ιατρική συμβουλή;

Προγραμματίστε μια αξιολόγηση από ποδίατρο, εάν ο πόνος δεν αρχίσει να βελτιώνεται μετά από δύο εβδομάδες αυτοφροντίδας. Ζητήστε συμβουλές νωρίτερα εάν ο πόνος είναι έντονος, επιδεινώνεται, επανέρχεται συχνά ή περιορίζει τις καθημερινές δραστηριότητες.

Οι δύο εβδομάδες αποτελούν χρονικό σημείο επανεκτίμησης και όχι προθεσμία για την αναμενόμενη ανάρρωση. Η πελματιαία απονευρωσίτιδα μπορεί να χρειαστεί αρκετούς μήνες για να υποχωρήσει, ακόμη και με την κατάλληλη θεραπεία.

Επίσης, ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν αισθάνεστε μυρμήγκιασμα ή μειωμένη αισθητικότητα, ή εάν έχετε διαβήτη και εμφανίσετε πόνο στο πόδι.

Ζητήστε άμεση αξιολόγηση μετά από τραυματισμό εάν:

  • δεν μπορείτε να περπατήσετε
  • έχετε έντονο πόνο στη φτέρνα
  • παρατηρήσετε αλλαγή στο σχήμα του ποδιού
  • ακούσετε κάποιον ήχο «κρακ» ή «ποπ»

Αυτά τα σημάδια μπορεί να υποδηλώνουν κάταγμα ή τραυματισμό τένοντα και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τυπική πελματιαία απονευρωσίτιδα.

Συχνές Ερωτήσεις

Σημαίνει η ύπαρξη άκανθας φτέρνας, ότι αυτή προκαλεί τον πόνο;

Όχι. Πολλοί έχουν άκανθα φτέρνας χωρίς να αισθάνονται πόνο. Η διαπίστωση της ύπαρξής της σε μια ακτινογραφία δεν επιβεβαιώνει ότι αυτή ευθύνεται για τα συμπτώματά σας, και η πελματιαία απονευρωσίτιδα συνήθως δεν απαιτεί αφαίρεση της άκανθας.

Θα μπορούσε να βοηθήσει ένας νυχτερινός νάρθηκας;

Μπορεί να βοηθήσει ορισμένα άτομα με επίμονο πρωινό πόνο, διατηρώντας την πελματιαία απονεύρωση σε ήπια διάταση κατά τη διάρκεια του ύπνου. Συζητήστε την καταλληλότητα και την εφαρμογή του με έναν ειδικό υγείας, καθώς ορισμένοι άνθρωποι βρίσκουν τους νάρθηκες άβολους ή δυσκολεύονται να κοιμηθούν με αυτούς.

Συμπέρασμα

Ακόμη και αν η φτέρνα σας «στρώνει» μετά από μερικά βήματα, ίσως χρειαστεί να τροποποιήσετε τις καθημερινές σας δραστηριότητες. Συνδυάστε σωματική δραστηριότητα, υποδήματα που παρέχουν στήριξη και ήπιες διατάσεις, και ζητήστε αξιολόγηση εάν δεν παρατηρείτε βελτίωση ή εάν τα συμπτώματα δεν ακολουθούν τη συνήθη πορεία.

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