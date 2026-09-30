Γεωργιάδης για Βενιζέλειο νοσοκομείο: Προπαγάνδα με ΑΙ φωτογραφία - Εκτός ορίου η κομματική τύφλωση

Snapshot Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επιβεβαιώνει την παλαιότητα και τα προβλήματα υποδομής στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, αλλά διαψεύδει ότι υπάρχει κίνδυνος για ασθενείς και επισκέπτες.

Έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες πλήρους ανακαίνισης του νοσοκομείου με τη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης.

Καταγγέλλεται η διακίνηση ψεύτικης φωτογραφίας που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και παρουσιάζει υπερβολικά την κατάσταση του νοσοκομείου.

Ο υπουργός κατακρίνει την κομματική και ιδεολογική εκμετάλλευση του περιστατικού και την πρόκληση δυσφήμισης προς το νοσοκομείο και το προσωπικό του.

Επισημαίνεται ότι το ατυχές περιστατικό με πτώση σοβάδων δεν προκάλεσε κανέναν τραυματισμό ή σοβαρή ζημιά. Snapshot powered by AI

Οργισμένη απάντηση για το περιστατικό που σημειώθηκε τη Δευτέρα στο Βενιζέλειο νοσοκομείο στην Κρήτη με την πτώση σοβάδων, δίνει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του, καταγγέλλοντας πως οι φωτογραφίες που διακινήθηκαν ήταν προπαγάνδα με ΑΙ.

Ο κ.Γεωργιάδης, παραδέχεται ότι υπάρχουν θέματα στην υποδομή, αλλά οφείλονται στην παλαιότητας, χωρίς να αποτελεί κίνδυνο για ασθενείς και επισκέπτες. Αποκαλύπτει πως ήδη έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες ανακαίνισης του νοσοκομείου με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. «Η ιδεολογική και κομματική τύφλωση έχει ξεπεράσει κάθε όριο δυστυχώς. Ντροπή» καταλήγει ο υπουργός Υγείας.

Διαβάστε την ανάρτηση του κ.Γεωργιάδη

«Στο Ηράκλειο της Κρήτης βρίσκεται το «Βενιζέλειο» Νοσοκομείο. Είναι ένα εξαιρετικό Νοσοκομείο, με άριστους ιατρούς και προσωπικό, αλλά σε ένα πολύ παλαιό κτίριο. Συχνά κομμάτια του σοβά της οροφής ξεφτίζουν και πέφτουν κυρίως λόγω υγρασίας. Η Τεχνική υπηρεσία κάνει ό,τι μπορεί, αλλά ο χρόνος στην υποδομή αυτή είναι αμείλικτος. Για να θεραπεύσουμε όλη αυτή την κατάσταση ήδη σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Κρήτης κα Αρναουτάκη - και τον ευχαριστώ για αυτό - δρομολογούμε την πλήρη ανακατασκευή του με ένα έργο πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό θα το φτιάξω στην θητεία μου και ας εκκρεμούσε για δεκαετίες. Προχθές είχαμε πάλι ένα ατυχές περιστατικό, δεν κινδύνευσε κανείς, άλλωστε αυτά που πέφτουν είναι επιχρίσματα ακίνδυνα. Με το που συνέβη όμως, η γνωστή «συμμορία της μιζέριας» άρχισε την προπαγάνδα ότι το Νοσοκομείο καταρρέει, επειδή όμως οι πραγματικές φωτό δεν έδειχναν και τίποτε σπουδαίο και άρα το αφήγημα δεν θα τράβαγε, άρχισαν να διακινούν μια ψεύτικη φωτό φτιαγμένη από ΑΙ, που δείχνει το νοσοκομείο λες και το έχει κτυπήσει πύραυλος. Το αστείο είναι ότι παρά πολλοί άνθρωποι πίστεψαν την σχετική φωτό, ως αληθινή και άρχισαν να την σχολιάζουν στα σοβαρά. Ως και ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου εξανέστη και στηλίτευσε δημοσίως τον Πρόεδρο των εργαζομένων που ξεκίνησε αυτή την συκοφαντία, που τελικά πλήττει εμένα ή το ίδιο το Νοσοκομείο που εργάζεται; Μα δεν ντρέπονται μόνοι τους να δυσφημούν έτσι το Νοσοκομείο τους; Και τι λένε στον κόσμο του Ηρακλείου «μην έρχεστε εδώ θα πέσει το ταβάνι να σας πλακώσει;»… αν όμως ο κόσμος σταματήσει να πηγαίνει και εγώ μετά πρέπει να μειώσω τους πόρους ή το προσωπικό του θα με κατηγορούν ότι πάω να υποβαθμίσω το Νοσοκομείο, το ίδιο Νοσοκομείο που οι ίδιοι απαξιώνουν. Η ιδεολογική και κομματική τους τύφλωση έχει ξεπεράσει κάθε όριο δυστυχώς. Στις εκλογές ο Λαός μας θα πρέπει να δώσει και μία απάντηση σε όλη αυτή την τοξικότητα. Ντροπή!»