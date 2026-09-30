Σεισμός 4 Ρίχτερ κοντά στη Θήβα
Λίγα λεπτά μετά ακολούθησε και δεύτερη σεισμική δόνηση 3,3 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή
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- Σεισμός μεγέθους 4 Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στη Θήβα στις 08:20 το πρωί.
- Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 2 χιλιόμετρα νοτιονοτιοανατολικά της Θήβας.
- Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 12,3 χιλιόμετρα.
- Λίγα λεπτά μετά καταγράφηκε δεύτερη σεισμική δόνηση 3,3 Ρίχτερ στα 4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Θήβας.
Σεισμός 4 Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί κοντά στη Θήβα.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 08:20 με επίκεντρο 2 χιλιόμετρα νοτιονοτιοανατολικά της Θήβας. Το εστιακό βάθος ήταν στα 12,3 χιλιόμετρα.
Λίγα λεπτά αργότερα καταγράφηκε νέος σεισμός 3,3 Ρίχτερ στα 4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Θήβας.
Σε σχετική ανάρτηση προέβη ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος:
Σεισμός μεγέθους 4.0 με επίκεντρο περίπου 7 χλμ. νοτιοανατολικά της Θήβας. Έγινε αισθητός και στην Αττική. Ακολούθησε μικρότερος μεγέθους 3.3. Είναι νωρίς για αξιολογήσεις. Αν χρειαστεί θα επανέλθω.
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