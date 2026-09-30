Σεισμός 4 Ρίχτερ κοντά στη Θήβα

Snapshot Σεισμός μεγέθους 4 Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στη Θήβα στις 08:20 το πρωί.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 2 χιλιόμετρα νοτιονοτιοανατολικά της Θήβας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 12,3 χιλιόμετρα.

Λίγα λεπτά μετά καταγράφηκε δεύτερη σεισμική δόνηση 3,3 Ρίχτερ στα 4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Θήβας. Snapshot powered by AI

Σεισμός 4 Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί κοντά στη Θήβα.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 08:20 με επίκεντρο 2 χιλιόμετρα νοτιονοτιοανατολικά της Θήβας. Το εστιακό βάθος ήταν στα 12,3 χιλιόμετρα.

Λίγα λεπτά αργότερα καταγράφηκε νέος σεισμός 3,3 Ρίχτερ στα 4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Θήβας.

Σε σχετική ανάρτηση προέβη ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος:

Σεισμός μεγέθους 4.0 με επίκεντρο περίπου 7 χλμ. νοτιοανατολικά της Θήβας. Έγινε αισθητός και στην Αττική. Ακολούθησε μικρότερος μεγέθους 3.3. Είναι νωρίς για αξιολογήσεις. Αν χρειαστεί θα επανέλθω.