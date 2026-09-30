Κίνηση: Μπλοκαρισμένος ο Κηφισός – Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Snapshot Ο Κηφισός είναι μπλοκαρισμένος και στα δύο ρεύματα από τη Λεωφόρο Αθηνών έως την Αττική Οδό.

Υψηλή κυκλοφορία καταγράφεται στη Λεωφόρο Αθηνών προς Αθήνα και στη Λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα από τη Φιλοθέη έως το Χαλάνδρι.

Στην Αττική Οδό υπάρχουν καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών προς το Αεροδρόμιο από τη Φυλή έως την Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 10-15 λεπτών σημειώνονται στην έξοδο για Λαμία στην Αττική Οδό και 5-10 λεπτά στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην ίδια έξοδο.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις κυμαίνονται από 15 έως 20 λεπτά σε τμήματα από Ανθούσα έως Κηφισίας και από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Snapshot powered by AI

Εξαιρετικά αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Ο Κηφισός είναι μπλοκαρισμένος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών έως την Αττική Οδό.

Κίνηση συναντούν οι οδηγοί και στην Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Αθήνα και στην λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Φιλοθέης έως το Χαλάνδρι.

Στην Αττική οδό σημειώνονται καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από το ύψος της Φυλής έως την Κηφισίας και 10 με 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται καθυστερήσεις από 5 έως 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία, 15 με 20 λεπτά από Ανθούσα έως Κηφισίας και από Περιφερειακή Υμηττού από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας.