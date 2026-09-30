Απάντηση Θεοδωρόπουλου για τα περί ενδοοικογενειακής βίας: Καταλασπολόγηση και συκοφάντηση - Βίντεο

Snapshot Ο δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος αρνήθηκε τις κατηγορίες ενδοοικογενειακής βίας κατά του γιου του, χαρακτηρίζοντας το σχετικό βίντεο ως ψεύτικο και στημένο.

Υποστήριξε ότι τα παιδιά του εκείνη την ώρα ήταν σε μάθημα και παρουσίασε αποδείξεις που στηρίζουν τον ισχυρισμό του.

Ο Θεοδωρόπουλος δήλωσε ότι του «έστησαν» παγίδα και ότι ποτέ δεν θα χτυπούσε το παιδί του.

Συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με αφορμή ένα live στο TikTok που προκάλεσε τις κατηγορίες. Snapshot powered by AI

Άμεση ήταν η απάντηση του δικηγόρου Ανδρέα Θεοδωρόπουλου, στα περί ενδοοικογενειακής βίας εις βάρος του γιου του.

«Ανέβηκε ένα βίντεο καταλασπολόγησής μου, συκοφάντησής μου, ότι δήθεν εγώ κακοποιούσα το παιδί μου», σημείωσε χαρακτηριστικά, μιλώντας για ψεύτικο και στημένο βίντεο.

«Τα παιδιά μου εκείνη την ώρα είναι στο μάθημά τους και τα έχει πάει η μητέρα τους. Οι αποδείξεις είναι δεδομένες, όλα αυτά πέφτουν στο κενό», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι ελεύθερος αφέθηκε το πρωί της Τετάρτης ο δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, ο οποίος συνελήφθη νωρίτερα με την κατηγορία της λεκτικής και σωματικής βίας εις βάρος του ανήλικου γιου του. Αφορμή υπήρξε ένα live στο Tik Tok.

Από την πρώτη στιγμή, ο δικηγόρος αρνήθηκε τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι του «έστησαν» παγίδα και ότι ουδέποτε θα χτυπούσε παιδί.

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