ΚΑΕ Πανιώνιος και Novibet - Κεφάλαιο 3ο και διαδοχικό

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ΚΑΕ Πανιώνιος και Novibet - Κεφάλαιο 3ο και διαδοχικό
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  • Η ΚΑΕ Πανιώνιος COSMORAMA Travel και η Novibet ανανέωσαν τη συνεργασία τους για τρίτη συνεχόμενη σεζόν, μέχρι το 2026-27.
  • Η νέα φανέλα της σεζόν 2026-27 τιμά την ιστορία του συλλόγου και το παραλιακό μέτωπο της Σμύρνης, με τη Novibet ως Μεγάλο Χορηγό.
  • Η συνεργασία της Novibet με τον Πανιώνιο ξεκίνησε το 2024 και έχει εξελιχθεί σε μια δυναμική σχέση που συνεχίζει με νέους στόχους.
  • Η ανανέωση της συμφωνίας σηματοδοτεί τη συνέχεια μιας αθλητικής σχέσης που ξεπερνά τα αγωνιστικά αποτελέσματα και επικεντρώνεται στις εμπειρίες και τις στιγμές της ομάδας.
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Στην ίδια πλευρά του παρκέ και τη σεζόν 2026-27! Η ΚΑΕ Πανιώνιος COSMORAMA Travel και η Novibet συνεχίζουν μαζί για τρίτη διαδοχική χρονιά, δίνοντας συνέχεια σε μια συνεργασία που έχει αποκτήσει τη δική της δυναμική.

Από το 2024 μέχρι σήμερα, το μπασκετικό ταξίδι έχει γεμίσει αγώνες, προπονήσεις, δύσκολες στιγμές, μεγάλες βραδιές και όλα όσα συνθέτουν μία πραγματική (αντ)αγωνιστική σεζόν. Και μέσα σε αυτή τη διαδρομή, η Novibet έχει αποκτήσει τη δική της θέση δίπλα στον Πανιώνιο!

Για έναν σύλλογο με τόσο έντονη παρουσία στο ελληνικό μπάσκετ, η συνέχεια έχει πάντα ιδιαίτερη αξία. Ο Πανιώνιος έχει τη δική του ιστορία, τη δική του ταυτότητα και κυρίως, έναν κόσμο που έχει μάθει να ζει κάθε παιχνίδι με ένταση και συναίσθημα ως εκεί που δεν πάει.

Αυτή η ιστορία περνά και στη νέα φανέλα του Πανιωνίου για τη σεζόν 2026-27. Με σχεδιασμό εμπνευσμένο από τις ρίζες του συλλόγου και το παραλιακό μέτωπο της Σμύρνης, η νέα εμφάνιση τιμά τον τόπο όπου ξεκίνησε η ιστορία του πριν από 136 χρόνια, με τη Novibet να βρίσκεται σε κεντρική θέση ως Μεγάλος Χορηγός.

Τώρα, όλα αυτά μπαίνουν για ακόμη μια χρονιά στο παρκέ. Η νέα σεζόν φέρνει καινούργιες προκλήσεις, νέους στόχους και την ευκαιρία για την ομάδα να προσθέσει ακόμη μερικές δυνατές σελίδες στην ιστορία της.

Και κάπως έτσι, η Novibet παραμένει μέρος αυτού του ταξιδιού. Η ανανέωση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά δεν είναι απλώς η παράταση μιας συμφωνίας. Είναι η συνέχεια μιας σχέσης που έχει ήδη περάσει από δύο αγωνιστικές σεζόν και έχει μπροστά της ακόμη περισσότερες στιγμές.

Γιατί στο τέλος, αυτό είναι που μένει από μία αθλητική συνεργασία: οι αγώνες που ζεις και όλα όσα δεν μπορεί να αποτυπώσει ένα τελικό σκορ.

Τρίτη σεζόν. Το επόμενο κεφάλαιο της ΚΑΕ Πανιώνιος και της Novibet, ξεκινά!

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