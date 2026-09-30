Πάτρα: 16χρονος ξυλοκόπησε 15χρονο σε βαγόνι του Προαστιακού

Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε μέσα σε συρμό του Προαστιακού.

Συγκεκριμένα από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός 16χρονου, για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα, ο 16χρονος επιτέθηκε σε 15χρονο ενώ βρίσκονταν μέσα σε βαγόνι του Προαστιακού, χτυπώντας τον με λακτίσματα στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει σωματικές βλάβες.

Ενεργούνται αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ανήλικου κατηγορούμενου, ενώ παραγγέλθηκε η ιατροδικαστική εξέταση του 15χρονου θύματος.