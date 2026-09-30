Η Alfa Romeo ετοιμάζει κάτι πραγματικά ξεχωριστό
Η Alfa Romeo ετοιμάζεται για το Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, όπου στις 12 Οκτωβρίου θα παρουσιάσει ένα νέο πρωτότυπο με ιδιαίτερη σημασία.
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Όχι τόσο επειδή πρόκειται να περάσει αυτούσιο στην παραγωγή, αλλά γιατί θα αποτελέσει την πρώτη ουσιαστική ένδειξη για τη σχεδιαστική κατεύθυνση των επόμενων μοντέλων της.
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Η Alfa Romeo ετοιμάζει κάτι πραγματικά ξεχωριστό
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