Η Alfa Romeo ετοιμάζει κάτι πραγματικά ξεχωριστό

Όχι τόσο επειδή πρόκειται να περάσει αυτούσιο στην παραγωγή, αλλά γιατί θα αποτελέσει την πρώτη ουσιαστική ένδειξη για τη σχεδιαστική κατεύθυνση των επόμενων μοντέλων της.

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