Τρενάκι του τρόμου σε λούνα παρκ: Έμεινε στον «αέρα» με τους επιβάτες να κρέμονται

Snapshot τρενάκι «Circuit Breaker» στο Λούνα Παρκ COTALAND στο Όστιν του Τέξας παρουσίασε δύο απρογραμμάτιστες στάσεις κατά τα εγκαίνια του πάρκου.

Στην πρώτη περίπτωση, το όχημα ακινητοποιήθηκε κάθετα σε υψηλό σημείο για περίπου εννέα λεπτά, με τους επιβάτες να παραμένουν ασφαλείς.

Στη δεύτερη περίπτωση, το τρενάκι σταμάτησε για περίπου δύο λεπτά και οι επιβάτες βγήκαν κανονικά από τη διαδρομή.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ανάγκη ιατρικής βοήθειας σε καμία από τις δύο περιστάσεις.

Το πάρκο χαρακτήρισε τα περιστατικά ως «απρογραμμάτιστες στάσεις». Snapshot powered by AI

Οι επιβάτες της τρενάκι «Circuit Breaker» βρέθηκαν να κρέμονται από τις άκρες των καθισμάτων τους, όταν παρουσίασε βλάβη, στη διάρκεια των εγκαινίων του COTALAND στο Όστιν του Τέξας.

Το τρενάκι κατά τη διαδρομή λόγω τεχνικού προβλήματος ακινητοποιήθηκε κάθετα σε υψηλό σημείο της διαδρομής. Το βίντεο δείχνει καθώς σταμάτησε σε κάθετη θέση κλίσης. Το πάρκο είπε ότι οι αναβάτες παρέμειναν ασφαλείς για περίπου εννέα λεπτά. Το όχημα επέστρεψε σε οριζόντια θέση και στη συνέχεια οι επιβάτες απομακρύνθηκαν.

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Σύμφωνα με το πάρκο 19 οι επιβάτες βίωσαν μία «απρογραμμάτιστη στάση», όπως τη χαρακτήρισε.

Όλα αυτά το Σάββατο, στην έναρξη λειτουργίας του Λούνα Παρκ, γιατί την Κυριακή σημειώθηκε άλλη μία απρογραμμάτιστη στάση.

Σε αυτήν την περίπτωση, το πάρκο λέει ότι το όχημα επέστρεψε στην κανονική του οριζόντια θέση μετά από περίπου δύο λεπτά και οι αναβάτες μπόρεσαν να βγουν από τη διαδρομή «κανονικά».

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ανάγκη για ιατρική περίθαλψη σε καμία από τις δύο περιπτώσεις.