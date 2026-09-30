Γιατί συνελήφθη ο δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος-Οι haters κι η καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία

Snapshot Ο δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος αρνείται ότι χτύπησε το παιδί του και υποστηρίζει ότι το βίντεο που τον κατηγορεί είναι δημιούργημα AI.

Η σύζυγος του δικηγόρου επιβεβαιώνει ότι τα παιδιά ήταν μαζί της και στο φροντιστήριο την ώρα που φέρεται να σημειώθηκε το περιστατικό.

Ο Θεοδωρόπουλος προσήχθη στο ΑΤ Αλίμου μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα λόγω της ιδιότητάς του.

Ο δικηγόρος ισχυρίζεται ότι η υπόθεση είναι στημένη και προέρχεται από ψευδή μήνυση που σχετίζεται με αντιδικία του Snapshot powered by AI

Σύγχυση επικράτησε μετά τη δημοσιοποίηση της πληροφορίας για την σύλληψη του γνωστού δικηγόρου, Ανδρέα Θεοδωρόπουλου.

Αφορμή υπήρξε ένα βίντεο που ανέβηκε στην πλατφόρμα του TikTok με τον ισχυρισμό ότι ο δικηγόρος άσκησε βία εις βάρος του ανήλικου γιου του και όπου ακούγονταν φρικτά πράγματα.

«Δεν έχω χτυπήσει το παιδί μου, το βίντεο είναι AI», επανήλθε σήμερά μετά τις προηγούμενες εξηγήσεις που έδωσε, ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος.

«Δεν φοβήθηκα κανέναν, εγώ δεν οδηγήθηκα από κανέναν, πήγα με το ιδιωτικό μου αυτοκίνητο. Ο προϊστάμενος κατάλαβε ότι είναι ψευδή μήνυση από την Κύπρο. Έχω αντιδικία και ήταν στημένη η υπόθεση με την ψευδή μήνυση», είπε ο ίδιος σε παρέμβασή του σήμερα το πρωί στο Star.

Μιλώντας στην ίδια εκπομπή η σύζυγός του είπε: «Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι τα παιδιά ήταν μαζί μου και μετά στο φροντιστήριο. Είναι οι καθηγητές, παίρνουν παρουσίες». Την ώρα του βίντεο στο Tik Tok η σύζυγος του δικηγόρου ήταν με τα παιδιά. «Στην επιστροφή είμαι εγώ με τα παιδιά», πρόσθεσε και ανέλυσε την χρονική ανακολουθία των γεγονότων.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το βίντεο εις βάρος του γνωστού δικηγόρου περιελάμβανε καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.

Η υπόθεση έγινε γνωστή στις αστυνομικές αρχές χθες το βράδυ, όταν η πενταψήφια γραμμή «10201» για θέματα ανηλίκων δέχθηκε τηλεφωνική καταγγελία από ενήλικο άτομο, το οποίο διατήρησε την ανωνυμία του. Σύμφωνα με την καταγγελία, το άτομο είχε στην κατοχή του βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο φέρεται ο δικηγόρος να ασκεί λεκτική και σωματική βία σε βάρος του ανήλικου γιου του.

Οι αρχές μετέβησαν στο σπίτι του στη Βούλα και περίπου στις 06:30 τα ξημερώματα ο δικηγόρος προσήχθη στο ΑΤ Αλίμου. Ακολούθησε κατ’ οίκον έρευνα. Με προφορική εντολή του εισαγγελέα, ο δικηγόρος αφέθηκε τελικά ελεύθερος λόγω της ιδιότητάς του ως δικηγόρος. Σύμφωνα με το νόμο, οι κατηγορούμενοι για πλημμέλημα δικηγόροι δεν οδηγούνται σε αυτόφωρο όπως οι απλοί πολίτες αλλά δικάζονται από το, κατά τόπο αρμόδιο, Τριμελές Εφετείο σε πρώτο βαθμό.

Η πρώτη απάντηση Θεοδωρόπουλου

Μετά το περιστατικό άμεση ήταν η απάντηση του δικηγόρου Ανδρέα Θεοδωρόπουλου, στα περί ενδοοικογενειακής βίας εις βάρος του γιου του.

«Ανέβηκε ένα βίντεο καταλασπολόγησής μου, συκοφάντησής μου, ότι δήθεν εγώ κακοποιούσα το παιδί μου», σημείωσε χαρακτηριστικά, μιλώντας για ψεύτικο και στημένο βίντεο και για haters.

«Τα παιδιά μου εκείνη την ώρα είναι στο μάθημά τους και τα έχει πάει η μητέρα τους. Οι αποδείξεις είναι δεδομένες, όλα αυτά πέφτουν στο κενό», πρόσθεσε.

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