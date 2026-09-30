Βιολάντα: «Όταν βγει το αφεντικό, θα δείτε τι έχει να γίνει» κατέθεσε απολυμένη από την εταιρεία

Νέα στοιχεία για το κλίμα που φέρεται να επικρατούσε στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα πριν από τη φονική έκρηξη φέρνει στο φως το Newsbomb. Πρώην εργαζόμενη, η οποία καταγγέλλει ότι απολύθηκε πρόσφατα, μιλά στην κατάθεσή της για εκφοβισμό, για ανησυχίες εργαζομένων που –κατά την ίδια– δεν εισακούονταν, αλλά και για οσμή «σαν υγραέριο» στον χώρο. Υπάρχει μια ακόμα αντίστοιχη μαρτυρία που εξετάζουν οι Αρχές.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, γίνονται νομικές ενέργειες ώστε εργαζόμενοι και πρώην εργαζόμενοι, που ενδεχομένως γνωρίζουν κρίσιμα στοιχεία για τις συνθήκες λειτουργίας της μονάδας, να μπορέσουν να μιλήσουν και να καταθέσουν με ασφάλεια. Στόχος είναι να καταγραφούν, εφόσον οι ίδιοι το επιλέξουν και με τρόπο που θα διασφαλίζει την προστασία τους, πιθανές μαρτυρίες για πρακτικές πίεσης ή εργοδοτικής παρενόχλησης απέναντι σε πρόσωπα που εξέφραζαν αντιρρήσεις, προβληματισμό ή ανησυχίες.

Η κατάθεση της πρώην εργαζόμενης

Το Newsbomb παρουσιάζει το ακριβές απόσπασμα της κατάθεσης της πρώην εργαζόμενης:

«Ήμουν εργαζόμενη στη Βιολάντα από 28 Αυγούστου 2021 μέχρι 31 Αυγούστου 2026, οπότε απολύθηκα. Θεωρώ ότι η απόλυσή μου έγινε στο πλαίσιο του εκφοβισμού και του παραδειγματισμού προς τις άλλες εργαζόμενες. Ο λογιστής της επιχείρησης μου είπε ότι “αποφασίσαμε να σταματήσουμε, κόβω γιατί είμαστε πάρα πολλοί”. Ο [εργαζόμενος] μας έλεγε ότι «βλέπετε τον τάδε, το ίδιο θα πάθετε κι εσείς».

Επίσης ο [εργαζόμενος] μας είπε όταν ήμασταν στη βάρδια, κάποια στιγμή μετά τον Δεκαπενταύγουστο, «όταν βγει το αφεντικό, θα δείτε τι έχει να γίνει». Είμαι σίγουρη ότι το έκανε για να μην αντιδράμε σ’ αυτά που γίνονται, για να προσέχουμε τι λέμε, γιατί όταν φωνάζαμε πριν το συμβάν της έκρηξης και λέγαμε ότι ανησυχούσαμε, δεν μας έδινε κανείς σημασία.

Στις τουαλέτες μύριζε μία μυρωδιά σαν υγραέριο, αλλά δεν ξέρω αν ήταν. Η καθαρίστρια μας είπε ότι της είπανε ότι κάτι πήγαινε να διαλύσει τα λίπη. Όσο δούλευα δεν είχα δει κάποιον τεχνικό ασφαλείας στο εργοστάσιο, δεν τον ήξερα».

Η πρώην εργαζόμενη, σύμφωνα με το έγγραφο που βρίσκεται στη διάθεση του Newsbomb, αποδίδει την απόλυσή της σε αυτό που η ίδια χαρακτηρίζει «εκφοβισμό και παραδειγματισμό» των υπόλοιπων εργαζομένων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας

Σημειώνεται πάντως ότι η εταιρεία αμέσως μόλις έγιναν γνωστές οι καταγγελίες αυτές, με ανακοίνωσή της διαψεύδει τα όσα αναφέρονται.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με αφορμή δημοσιεύματα που αναπαράγονται σε μέσα ενημέρωσης και ισχυρίζονται ότι η ΒΙΟΛΑΝΤΑ απέλυσε εργαζομένους επειδή κατέθεσαν στις αρμόδιες Αρχές, διευκρινίζουμε ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως αναληθής.

Κανένας εργαζόμενος δεν έχει απολυθεί από την εταιρεία για λόγους που σχετίζονται με την κατάθεσή του ή το περιεχόμενο αυτής. Από την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη της ΒΙΟΛΑΝΤΑ έως σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία απόλυση.

Το περιεχόμενο οποιασδήποτε κατάθεσης ενώπιον των αρμόδιων Αρχών ουδέποτε αποτέλεσε και δεν αποτελεί κριτήριο για την εργασιακή σχέση οποιουδήποτε εργαζομένου με την εταιρεία.

Η ΒΙΟΛΑΝΤΑ επέλεξε όλο αυτό το διάστημα να μην απαντά σε κάθε ανυπόστατο ισχυρισμό ή ανακριβές δημοσίευμα, από σεβασμό πρωτίστως στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και στις οικογένειές τους, αλλά και στη δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η στάση αυτή, όμως, δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως ανοχή απέναντι στην παραπληροφόρηση.

Η συνεχιζόμενη αναπαραγωγή ψευδών ισχυρισμών έχει πλέον ξεπεράσει κάθε εύλογο όριο και προκαλεί πραγματική ζημία στην εταιρεία, στους εργαζομένους και στη φήμη της.

Για τον λόγο αυτό, η ΒΙΟΛΑΝΤΑ θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την προστασία της και την αποκατάσταση της αλήθειας».

Αναμένονται νέες καταθέσεις

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες του Newsbomb, τις τελευταίες ημέρες υπάρχει κινητικότητα προκειμένου να δημιουργηθούν οι αναγκαίες συνθήκες ασφάλειας για εργαζόμενους και πρώην εργαζόμενους που ενδέχεται να θελήσουν να προχωρήσουν σε καταθέσεις.

Η διαδικασία αυτή κρίνεται κρίσιμη, καθώς ενδεχόμενες νέες μαρτυρίες μπορούν να φωτίσουν όχι μόνο ζητήματα που συνδέονται με την ασφάλεια στην εργασία, αλλά και το ευρύτερο εργασιακό περιβάλλον: εάν υπήρχαν καταγγελίες, προειδοποιητικά σημάδια ή αντιδράσεις εργαζομένων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονταν όσοι εξέφραζαν ανησυχία.

Πηγές με γνώση της υπόθεσης μεταφέρουν στο Newsbomb ότι δεν αποκλείεται να υπάρξουν και άλλοι εργαζόμενοι που θα μιλήσουν για αντίστοιχες πρακτικές.

Η αποφυλάκιση και η αντίδραση Πανταζή

Παράλληλα, η αποφυλάκιση του κατηγορούμενου στην υπόθεση της έκρηξης στη Βιολάντα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την πλευρά συγγενών των θυμάτων.

Όπως δήλωσε η συνήγορος οικογενειών θυμάτων, Βάσω Πανταζή στο Newsbomb, η Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας απέρριψε τα αιτήματα περί άσκησης έφεσης κατά του υπ’ αριθμόν 460/2026 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερος ο κατηγορούμενος.

Η Βάσω Πανταζή υποστηρίζει ότι η Εισαγγελία Εφετών δεν προχώρησε σε ουσιαστική αξιολόγηση των δικογράφων που είχαν υποβληθεί από την πλευρά των συγγενών. Παράλληλα, χαρακτηρίζει νομικά εσφαλμένη την αιτιολογία που, σύμφωνα με την ίδια, υιοθετήθηκε για τη μη άσκηση έφεσης.

«Η κα Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας, νίπτοντας τας χείρας της, ως άλλος Πόντιος Πιλάτος, με μια νομικά εσφαλμένη αιτιολογία και χωρίς να αξιολογήσει καν στην ουσία τους τα δικόγραφα των αιτήσεων περί άσκησης εφέσεως κατά του υπ’ αριθμ. 460/2026 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων, που άφηνε ελεύθερο τον βασικό κατηγορούμενο στην υπόθεση της έκρηξης του εργοστασίου “Βιολάντα” απέρριψε τα αιτήματα των συγγενών υποστηρίζοντας, πως δεν μπορεί η ίδια να ασκήσει έφεση (!), σε βούλευμα που δεν μπορεί ο κατηγορούμενος να ασκήσει(!)», αναφέρει.

Η συνήγορος προσθέτει ότι, κατά την άποψή της, η εισαγγελική αιτιολογία στηρίζεται σε αυθαίρετη ερμηνεία του νόμου και επικαλείται τη διάταξη του άρθρου 479 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

«Την αιτιολογία της αυτή τη στηρίζει σε μια δική της αυθαίρετη νομικά ερμηνεία χωρίς να επικαλείται ούτε μια νομολογία, αφού είναι γνωστό ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 479ΚΠΔ “ο εισαγγελέας εφετών μπορεί να προσβάλλει με έφεση ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών”», σημειώνει η Βάσω Πανταζή στη δήλωσή της στο Newsbomb.

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