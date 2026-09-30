«Από καρδιάς»:  Μια πανελλαδική εκστρατεία που κάνει την πρόληψη καθημερινή υπόθεση

Πρώτος σταθμός το Περιστέρι, στις 22 Οκτωβρίου 2026

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«Από καρδιάς»:  Μια πανελλαδική εκστρατεία που κάνει την πρόληψη καθημερινή υπόθεση
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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας, σε στρατηγική συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), παρουσιάζουν την πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης «Από καρδιάς». Η εκστρατεία ξεκίνησε χθες, Τρίτη (29/09/2026) και θα διαρκέσει έως τον Απρίλιο 2027, συνδυάζοντας δωρεάν προληπτικούς ελέγχους καρδιαγγειακού κινδύνου, ενημέρωση από επαγγελματίες υγείας και θεσμικές εκδηλώσεις για τις πολιτικές πρόληψης. Πρώτος σταθμός των ανοιχτών δράσεων για το κοινό, θα είναι το Περιστέρι, στις 22 Οκτωβρίου 2026.

Ωφελούμενοι της πρωτοβουλίας είναι άτομα αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου, χρονίως πάσχοντες και άτομα με συννοσηρότητες, άτομα με υπερβάλλον βάρος ή παχυσαρκία, φροντιστές, οικογένειες και νεότερες ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης, με σημαντικό ρόλο να διαδραματίζουν παράλληλα οι επαγγελματίες υγείας και οι τοπικές κοινότητες

Η σημασία της καρδιαγγειακής πρόληψης αποτυπώνεται στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ: το 2023 καταγράφηκαν στην Ελλάδα 40.812 θάνατοι από νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, περίπου το 31,9% του συνόλου των θανάτων. Η ενημέρωση για τους παράγοντες κινδύνου, η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπισή τους και η υιοθέτηση καθημερινών συνηθειών που προστατεύουν την καρδιά βρίσκονται στο επίκεντρο της εκστρατείας.

Η εμπειρία μιας ζωής γίνεται μήνυμα για την επόμενη γενιά

Η δημιουργική ιδέα του «Από καρδιάς» βασίζεται στην επικοινωνία ανάμεσα στις γενιές. Άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας μοιράζονται με νεότερους απλές συμβουλές για την υγεία της καρδιάς, μέσα από την εμπειρία και την καθημερινότητά τους. Η συμβουλή γίνεται προσωπική δέσμευση και συνδέεται με συγκεκριμένες επιλογές για την πρόληψη, την ισορροπημένη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα και τη διαχείριση του στρες.

Με κεντρικό μήνυμα «Κάνε την καρδιά σου προτεραιότητα!», η εκστρατεία ενθαρρύνει τους πολίτες να ενημερωθούν, να συζητήσουν με τον γιατρό τους και να εντάξουν την πρόληψη στην καθημερινή τους ζωή, ενώ κάθε επιμέρους πυλώνας αποκτά τη δική του φωνή και μετατρέπει μια απλή συμβουλή σε προσωπική δέσμευση:

  • Πρόληψη: «Άκου την καρδιά σου» → «Ακούω την καρδιά μου»
  • Διατροφή: «Κάνε την καρδιά σου περιβόλι» → «Κάνω την καρδιά μου περιβόλι»
  • Άσκηση: «Χόρεψε με την καρδιά σου» → «Χορεύω με την καρδιά μου»
  • Αποφυγή στρες: «Άνοιξε την καρδιά σου» → «Ανοίγω την καρδιά μου».

Με αυτή τη θετική και διαγενεακή προσέγγιση, η εκστρατεία μεταφέρει ένα απλό μήνυμα: η φροντίδα της καρδιάς χτίζεται καθημερινά, μέσα από μικρές και σταθερές επιλογές, τον συστηματικό προληπτικό έλεγχο, τη συμβουλή του γιατρού, την ισορροπημένη διατροφή, την κίνηση και τη διαχείριση της καθημερινής πίεσης.

Η προστακτική του μεγαλύτερου γίνεται πρώτο πρόσωπο στον νεότερο, ενώ η κόκκινη καρδιά και η άνω και κάτω τελεία λειτουργούν ως σύμβολο συνέχειας: το μήνυμα περνά από γενιά σε γενιά και η γνώση μετατρέπεται σε καθημερινή πράξη πρόληψης.

Μια στρατηγική συμμαχία για την καρδιαγγειακή υγεία

Η στρατηγική συνεργασία της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας με την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας, δύο σημαντικών κοινωνικών εταίρων στον χώρο της υγείας, συνδέει τον διάλογο για την καρδιαγγειακή πρόληψη με την παρέμβαση στην κοινότητα. Η ΠΕΦ συμβάλλει στη συζήτηση για την πρόληψη και την προσήλωση στη θεραπεία, εκπροσωπώντας έναν κλάδο με καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της επάρκειας και της απρόσκοπτης διάθεσης των φαρμάκων, καθώς και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας του συστήματος υγείας. Η Ένωση, ως θεσμικός συνομιλητής της Πολιτείας για την πολιτική υγείας και τα δικαιώματα των ασθενών, αναδεικνύει τις ανάγκες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και διεκδικεί την ουσιαστική συμμετοχή τους στον σχεδιασμό των πολιτικών υγείας. Αξιοποιώντας την εμπειρία των ασθενών και τη συνεργασία με τους συλλόγους μέλη της, διαμορφώνει τεκμηριωμένες προτάσεις για την ενίσχυση της πρόληψης, της εγγραμματοσύνης υγείας και της ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας.

Ανοιχτές δράσεις στις τοπικές κοινωνίες

Οι τοπικές δράσεις θα υλοποιηθούν από την Ένωση Ασθενών Ελλάδας με την υποστήριξη του Συλλόγου Σκελετικής Υγείας «Πεταλούδα», ο οποίος διαθέτει μακρά εμπειρία σε πανελλαδικές πρωτοβουλίες ενημέρωσης, πρόληψης και δωρεάν προληπτικών ελέγχων.

Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν δωρεάν προληπτικούς ελέγχους καρδιαγγειακού κινδύνου, να λάβουν σύντομη συμβουλευτική από επαγγελματίες υγείας και να συμμετάσχουν σε βιωματικές και διαδραστικές δραστηριότητες για την κίνηση και τον υγιεινό τρόπο ζωής. Παράλληλα, θα διατίθεται έντυπο και ψηφιακό ενημερωτικό υλικό.

Οι δράσεις θα πλαισιώνονται από επικοινωνία σε ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα, καθώς και από εκπαιδευτικό περιεχόμενο μέσω της πλατφόρμας «Αλφαβητάρι Υγείας», με έμφαση στην κατανόηση των πληροφοριών υγείας και στην αξιοποίησή τους στις καθημερινές αποφάσεις.

Προβλέπεται, επίσης, η συλλογή ανώνυμων στοιχείων από τις τοπικές δράσεις, με στόχο την αποτύπωση αναγκών ενημέρωσης και πρόληψης. Τα ευρήματα θα αξιοποιηθούν για την τεκμηρίωση προτάσεων πολιτικής υγείας, μεταφέροντας την εμπειρία των τοπικών κοινωνιών στον θεσμικό διάλογο.

Το χρονοδιάγραμμα της εκστρατείας

29 Σεπτεμβρίου 2026 – Αθήνα: Εναρκτήρια θεσμική εκδήλωση στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο – Μέγαρο Παλαιάς Βουλής, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς.

22 Οκτωβρίου 2026 – Περιστέρι: Πρώτη ανοιχτή δράση πεδίου στο Δημαρχείο Περιστερίου, από τις 14:00 έως τις 20:30. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και όλοι οι πολίτες προσκαλούνται να έρθουν, να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν στις δράσεις πρόληψης.

Νοέμβριος 2026 – Θεσσαλονίκη: Θεσμική εκδήλωση με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας, των ασθενών, των επαγγελματιών υγείας και τοπικών φορέων

Νοέμβριος 2026 – Καλαμαριά: Ανοιχτή δράση πεδίου για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Ιανουάριος- Φεβρουάριος 2027 – Πάτρα και Λάρισα: Θεσμικές εκδηλώσεις με επίκεντρο την πρόληψη και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Φεβρουάριος- Μάρτιος – Καλαμάτα και Τρίκαλα: Ανοιχτές δράσεις πεδίου που θα μεταφέρουν το μήνυμα της πρόληψης στις τοπικές κοινωνίες.

Η εναρκτήρια εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χθες, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης, της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης και της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, με την υποστήριξη των εταιρειών Bennett Group, ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε., ELPEN, IASIS Pharma, Innovis, RAFARM (Gold Sponsors) και elp Pharmaceuticals, Lavipharm, Sandoz, WinMedica (Bronze Sponsors).

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