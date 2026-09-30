Καιρός: Πρόγνωση Κολυδά για «ευπρόσδεκτη βροχή» αλλά με... επιφυλάξεις

Snapshot Οι προγνωστικές εκτιμήσεις για την Κρήτη δείχνουν προς το παρόν ήπια κατάσταση χωρίς άμεσα προβλήματα, αλλά απαιτείται αυξημένη παρακολούθηση τις επόμενες ημέρες.

Τα προγνωστικά μοντέλα προβλέπουν αύξηση των βροχοπτώσεων στην Κρήτη από τις 30 Σεπτεμβρίου, με το νησί να βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο των ισχυρότερων φαινομένων.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αναμένονται κυρίως πάνω από τη θάλασσα ή κοντά στις ακτές και όχι στον κύριο κορμό της Κρήτης.

Το επόμενο πενθήμερο θα είναι υγρό με επαναλαμβανόμενα επεισόδια βροχής, ενώ η Πέμπτη 1η Οκτωβρίου παρουσιάζει το ισχυρότερο κοινό σήμα για έντονα φαινόμενα.

Υπάρχει κίνδυνος κορεσμού εδαφών σε ορεινές και επικλινείς περιοχές, συνεπώς απαιτείται προσοχή σε πρανή, ορεινούς δρόμους και ευαίσθητες ζώνες αποσταθεροποίησης. Snapshot powered by AI

Η καιρική εικόνα που δίνουν τα πρωινά προγνωστικά δεδομένα για την Κρήτη είναι προς το παρόν σχετικά ήπια ως προς την άμεση εκδήλωση προβλημάτων, ωστόσο απαιτείται αυξημένη παρακολούθηση τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η εικόνα του καιρού αλλάζει αισθητά από σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα αυξάνουν σημαντικά τα αναμενόμενα ύψη βροχής στον ελληνικό χώρο. Η Κρήτη εμφανίζεται συχνά στο επίκεντρο των ισχυρότερων φαινομένων, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των μοντέλων ως προς την ακριβή ένταση και την κατανομή των βροχοπτώσεων.

Στο Landslide Watch, οι περισσότερες περιοχές της Κρήτης εμφανίζονται σε πολύ χαμηλά έως χαμηλά επίπεδα διαγνωστικής προσοχής, ενώ ορισμένες περισσότερο επιβαρυμένες ζώνες εντοπίζονται κυρίως στο βόρειο και δυτικό τμήμα του νησιού.

Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι τα μεγαλύτερα ύψη βροχής που προβλέπονται τις επόμενες ημέρες φαίνεται, με τα σημερινά δεδομένα, να εντοπίζονται κυρίως πάνω από τη θάλασσα ή πολύ κοντά στις ακτές και όχι στον κύριο κορμό της Κρήτης.

Ωστόσο, το επόμενο πενθήμερο παραμένει υγρό, με επαναλαμβανόμενα επεισόδια βροχής και κατά τόπους υψηλά ημερήσια ύψη βροχής. Όπως προκύπτει και από την ανάλυση του Θοδωρή Κολυδά, η Πέμπτη 1η Οκτωβρίου εμφανίζει το ισχυρότερο κοινό σήμα των προγνωστικών μοντέλων για την Κρήτη, αν και οι εκτιμήσεις για την ένταση των φαινομένων παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση.

Η διαδοχική εκδήλωση βροχοπτώσεων μπορεί να οδηγήσει σταδιακά σε κορεσμό των εδαφών, ιδιαίτερα σε ορεινές και έντονα επικλινείς περιοχές. Για τον λόγο αυτό, χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή σε πρανή, ορεινούς δρόμους και σημεία που παρουσιάζουν ήδη ευαισθησία σε αποσταθεροποίηση του εδάφους.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο τόνος δεν είναι αυτός της άμεσης ανησυχίας, αλλά της αυξημένης επιτήρησης, καθώς η εξέλιξη των βροχοπτώσεων και κυρίως η τελική κατανομή των μεγαλύτερων ποσών θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά.

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