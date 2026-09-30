Ο «αιώνιος έφηβος» Ringo Starr: Το πρώην «Σκαθάρι» στα 86 του συνεχίζει, επειδή απλά μπορεί

Ένας από τους επιδραστικούς και διάσημους ντράμερ στην ιστορία του ροκ δείχνει να έχει τον χρόνο με το μέρος του 

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ο «αιώνιος έφηβος» Ringo Starr: Το πρώην «Σκαθάρι» στα 86 του συνεχίζει, επειδή απλά μπορεί
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  • Ο Ρίνγκο Σταρ συνεχίζει να δίνει συναυλίες στα 86 του χρόνια, παραμένοντας ενεργός και ενθουσιώδης στη σκηνή.
  • Η χορτοφαγική διατροφή και η άσκηση τον βοηθούν να διατηρείται σε καλή φυσική κατάσταση και να συνεχίζει τις εμφανίσεις του.
  • Το σύνθημά του είναι «Peace and Love», που εκφράζει με το σήμα της ειρήνης και θεωρεί σημαντικό για τη ζωή του.
  • Ο Σταρ εκφράζει την ανάγκη για μια μπάντα για να συνεχίσει να παίζει, καθώς του αρέσει να πραγματοποιεί το όνειρο της μουσικής από τα 13 του χρόνια.
  • Παρά τη μακρά καριέρα του, το ντουέτο με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ στο single του 2024 ήταν η πρώτη τους κοινή φωνητική ερμηνεία μετά την εποχή των Beatles.
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Με μία πορεία που μετράει έξι δεκαετίες ο Ρίνγκο Σταρ, στα 86 του χρόνια παραμένει αεικίνητος και ενθουσιώδης πάνω στη σκηνή και δεν είναι διατεθειμένος να την εγκαταλείψει.

Το πρώην μέλος των Beatles, ο ένας από τους δύο του συγκροτήματος εν ζωή, μαζί με τον Πολ Μακ Κάρτνεϊ, είναι ένας από τους επιδραστικούς και διάσημους ντράμερ στην ιστορία του ροκ.

Προσωπικό του σύνθημα, το «Peace and Love». «Μπορώ μόνο να κάνω αυτό», λέει, σηκώνοντας δύο δάχτυλα για να κάνει το σήμα της ειρήνης. «Δεν μπορώ να αναγκάσω εσάς ή κανέναν άλλο να το κάνει. Η λέξη “Ειρήνη” είναι υπέροχη για μένα. Τη λατρεύω.»,

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Mε εφηβική εμφάνιση, που ενισχύεται από τη διατροφή, και λίγο τη βαφή μαλλιών, ο Ρίνγκο Σταρ μιλάει σε ένα αφιέρωμα της Washington Post, για τις ανησυχίες του, την ομορφιά της ζωής, το «μπρόκολο» και πολλά άλλα με αφορμή την επιστροφή του στην αμερικανική πρωτεύουσα στο πλαίσιο μιας φθινοπωρινής περιοδείας, μετά την κυκλοφορία του «Long Long Road», του 22ου στούντιο άλμπουμ του.

«Εξακολουθώ να τρώω μόνο μπρόκολο», λέει ειρωνικά με τη λιβερπουλιανή προφορά του, αναφερόμενος στο λαχανικό που κάποτε υπολόγισε ότι αποτελούσε το 99% της σωματικής του ύπαρξης. «Αν συνοδεύει το γεύμα, ό,τι κι αν είναι αυτό — χθες το βράδυ έφαγα ριζότο με μανιτάρια, και ως συνοδευτικό είχε μπρόκολο.» Κάνει μια παύση για κωμικό αποτέλεσμα: «Το οποίο έφαγα.»

«Συνεχίζω επειδή συνεχίζω», λέει, αποδίδοντας τα εύσημα στη χορτοφαγική διατροφή του και σε ένα αυστηρό πρόγραμμα γυμναστικής, καθώς και στο να βρίσκει τρόπους να «σηκώνει ένα-δύο βάρη» ώστε να μπορεί να συνεχίσει να πηδάει πάνω-κάτω στη σκηνή. «Ποτέ δεν θα γίνω ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, αλλά συνεχίζω να κινούμαι και να περπατάω όποτε μπορώ.»

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Όσο για το τι θέλει τώρα ο Σταρ είναι αφοπλιστικό, παραδέχεται ότι αυτό που χρειάζεται τώρα είναι το ίδιο με αυτό που ονειρευόταν στα 13 του: λίγη βοήθεια από τους φίλους του. «Χρειάζομαι μια μπάντα. Δεν μπορώ απλά να συνεχίσω με ένα σετ ντραμς παίζοντας το “Yesterday” ή το “Photograph”», λέει γελώντας. «Είναι αυτό που ονειρευόμουν να κάνω στα 13 μου, και το κάνω ακόμα. Και ακόμα μου αρέσει να το κάνω.»

Το παρελθόν και το παρόν συγκρούονται πάντα για τον Σταρ. Έχει ξεπεράσει τα όριά του κυκλοφορώντας δύο καλά άλμπουμ κάντρι τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά γνωρίζει επίσης ότι μερικές από τις μεγαλύτερες επευφημίες κάθε φορά που ανεβαίνει στη σκηνή με την All-Starr Band προορίζονται για τα «Yellow Submarine» και «Octopus’s Garden», δύο από τις επιτυχίες των Beatles στις οποίες τραγουδάει ως κύριος ερμηνευτής.

Έχει ηχογραφήσει και κυκλοφορήσει περισσότερα από 260 τραγούδια σε σχεδόν δύο δωδεκάδες στούντιο άλμπουμ από το 1970, αλλά κανένα από αυτά δεν ήταν ντουέτο με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ, τον μοναδικό επιζώντα μέλος της μπάντας του. Αυτό συνέβη στο single που κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάιο στο άλμπουμ του ΜακΚάρτνι «The Boys of Dungeon Lane» όπου τα δύο εν ζωή «Σκαθάρια» ερμήνευσαν ολόκληρα τα φωνητικά σε ένα τραγούδι ως ντουέτο.

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