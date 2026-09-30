Αεροσκάφος Flydubai: Ο ένας πιλότος μαχαιρώθηκε - «Είδαμε αίματα στο κοκ πιτ και ακούσαμε ουρλιαχτά»

Snapshot Σε πτήση της Flydubai από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ, ένας πιλότος μαχαιρώθηκε μετά από καβγά με τον συνάδελφό του στο πιλοτήριο.

Το αεροσκάφος εξέπεμψε ψευδές σήμα αεροπειρατείας, προκαλώντας συναγερμό στο Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία.

Οι επιβάτες αντέδρασαν με πανικό και προσευχές, ενώ Ισραηλινοί επιβάτες ακινητοποίησαν τον τραυματισμένο πιλότο.

Το Boeing 737 MAX 8 προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε ότι ο καβγάς μεταξύ των πιλότων προκάλεσε την κατάσταση, χωρίς τελικά να υπάρχει αεροπειρατεία. Snapshot powered by AI

Δραματικές στιγμές έζησαν οι επιβάτες του αεροσκάφους της flydubai από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ.

«Ακούσαμε κραυγές μέσα στο αεροπλάνο. Στη συνέχεια άνοιξαν το πιλοτήριο και είδαμε αίματα. Κάποιος είχε μαχαιρώσει τον πιλότο με ένα σουγιά», είπε επιβάτης στο ισραηλινό δίκτυο Ν12. Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, το αεροσκάφος εξέπεμψε ψευδώς σήμα αεροπειρατείας καθώς ξέσπασε καβγάς μεταξύ δύο πιλότων.

Η γυναίκα ανέφερε ότι οι Ισραηλινοί επιβάτες έπεσαν πάνω στον πιλότο και τον ακινητοποίησαν αφού άνοιξε η πόρτα στο πιλοτήριο. Αρκετοί φώναζαν προσευχές. «Υπήρξαν επίσης στιγμές που πιστεύαμε ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί από εκεί», ανέφερε η γυναίκα.

«Άρχισαν οι κραυγές στο αεροπλάνο… όταν οι επιβάτες συνειδητοποίησαν τι συνέβαινε. Καταλαβαίνουμε ότι ένας από τους πιλότους μαχαιρώθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά, και έχασαν τον έλεγχο του αεροπλάνου. Άρχισε να πέφτει απότομα. Ήταν πολύ τρομακτικό», είπε μία άλλη γυναίκα επιβάτης.

Το άνευ προηγούμενου περιστατικό εκτυλίχθηκε στο πιλοτήριο αεροσκάφους Boeing 737 MAX 8 της Flydubai. Δύο πιλότοι καβγάδισαν και κατέληξαν να στείλουν ψευδώς κωδικό για αεροπειρατεία, που σήμανε συναγερμό στο Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία.

Το αεροσκάφος έστειλε σήμα 7700 υποδεικνύοντας ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα. Αμέσως μετά έστειλε κωδικό 7500 που έδειχνε ότι είχε καταληφθεί από αεροπειρατές. Τελικά η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε επίσημα ότι οι δύο πιλότοι έπαιξαν ξύλο στο κοκ πιτ μέχρι που ο ένας έχασε τις αισθήσεις του και δεν υπάρχει ανησυχία για την ασφάλεια του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο Ν12 το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στις 10:00 σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας.

Το αεροσκάφος της Flydubai Flash90

Το χρονικό των γεγονότων

Το αεροσκάφος πετούσε από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ. Περίπου στις 09:00 όταν βρισκόταν στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας έστειλε τον πρώτο κωδικό που έδειχνε ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα.

Αμέσως μετά έστειλε το σήμα για αεροπειρατεία και χάθηκε από τα ραντάρ περίπου στις 09:30. Αμέσως σήμανε συναγερμός στο Ισραήλ και ο αρχηγός των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχαν έκτακτες επικοινωνίες για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, στο Τελ Αβίβ φοβήθηκαν ότι πρόκειται για απαγωγή Ισραηλινών πολιτών καθώς στο αεροσκάφος επέβαιναν περίπου 150 Ισραηλινοί πολίτες. Στη συνέχεια κλείνει ο εναέριος χώρος στο Ισραήλ και απογειώνονται μαχητικά αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συμμετέχουν λίγο αργότερα και μαχητικά της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με το Ν12.

Μετά από μερικά λεπτά η επικοινωνία με το αεροσκάφος αποκαθίσταται και εμφανίζεται και πάλι στα ραντάρ. Λίγο αργότερα γίνεται γνωστό ότι υπήρξε καβγάς των πιλότων και δεν πρόκειται για περιστατικό αεροπειρατείας.

Τελικά το αεροσκάφος οδηγείται εκτάκτως στη Σαουδική Αραβία και προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Ταμπούκ περίπου στις 10:00.

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