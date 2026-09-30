Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ- Έρχονται βροχές και καταιγίδες

Snapshot Από σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 προβλέπεται επιδείνωση του καιρού στα ανατολικά και νότια της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Στην Κρήτη, κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο, οι βροχές και καταιγίδες θα είναι έντονες από απόψε το βράδυ και θα συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου.

Στην Εύβοια θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές έως το απόγευμα της ίδιας ημέρας με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 8 με 9 μποφόρ σήμερα και αύριο Πέμπτη. Snapshot powered by AI

Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα,

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) καθώς και την Πέμπτη (01-10-2026). Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα, κατά διαστήματα, πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής (04-10-2026).

β) Πρόσκαιρα στην Εύβοια σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) έως τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) και αύριο Πέμπτη (01-10-2026).

Πρόγνωση Κολυδά για «ευπρόσδεκτη βροχή» αλλά με... επιφυλάξεις

Η καιρική εικόνα που δίνουν τα πρωινά προγνωστικά δεδομένα για την Κρήτη είναι προς το παρόν σχετικά ήπια ως προς την άμεση εκδήλωση προβλημάτων, ωστόσο απαιτείται αυξημένη παρακολούθηση τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η εικόνα του καιρού αλλάζει αισθητά από σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα αυξάνουν σημαντικά τα αναμενόμενα ύψη βροχής στον ελληνικό χώρο. Η Κρήτη εμφανίζεται συχνά στο επίκεντρο των ισχυρότερων φαινομένων, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των μοντέλων ως προς την ακριβή ένταση και την κατανομή των βροχοπτώσεων.

Στο Landslide Watch, οι περισσότερες περιοχές της Κρήτης εμφανίζονται σε πολύ χαμηλά έως χαμηλά επίπεδα διαγνωστικής προσοχής, ενώ ορισμένες περισσότερο επιβαρυμένες ζώνες εντοπίζονται κυρίως στο βόρειο και δυτικό τμήμα του νησιού.

Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι τα μεγαλύτερα ύψη βροχής που προβλέπονται τις επόμενες ημέρες φαίνεται, με τα σημερινά δεδομένα, να εντοπίζονται κυρίως πάνω από τη θάλασσα ή πολύ κοντά στις ακτές και όχι στον κύριο κορμό της Κρήτης.

Ωστόσο, το επόμενο πενθήμερο παραμένει υγρό, με επαναλαμβανόμενα επεισόδια βροχής και κατά τόπους υψηλά ημερήσια ύψη βροχής. Όπως προκύπτει και από την ανάλυση του Θοδωρή Κολυδά, η Πέμπτη 1η Οκτωβρίου εμφανίζει το ισχυρότερο κοινό σήμα των προγνωστικών μοντέλων για την Κρήτη, αν και οι εκτιμήσεις για την ένταση των φαινομένων παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση.

Η διαδοχική εκδήλωση βροχοπτώσεων μπορεί να οδηγήσει σταδιακά σε κορεσμό των εδαφών, ιδιαίτερα σε ορεινές και έντονα επικλινείς περιοχές. Για τον λόγο αυτό, χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή σε πρανή, ορεινούς δρόμους και σημεία που παρουσιάζουν ήδη ευαισθησία σε αποσταθεροποίηση του εδάφους.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο τόνος δεν είναι αυτός της άμεσης ανησυχίας, αλλά της αυξημένης επιτήρησης, καθώς η εξέλιξη των βροχοπτώσεων και κυρίως η τελική κατανομή των μεγαλύτερων ποσών θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά.

Διαβάστε επίσης