INTERBETON: Διακόπηκε η διαρροή αποβλήτων στον Κηφισό – Σε εξέλιξη εσωτερικός έλεγχος για τα αίτια

Η INTERBETON ενημερώνει ότι κατά τον έλεγχο που διενήργησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες στη μονάδα παραγωγής σκυροδέματος στη Μεταμόρφωση, εντοπίστηκε διαρροή νερού με κατεύθυνση προς τον Κηφισό από το σύστημα συλλογής και καθίζησης υδάτων πλύσης οχημάτων μεταφοράς σκυροδέματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, έγιναν αμέσως οι απαιτούμενες τεχνικές εργασίες για τη διακοπή της διαρροής.

Η INTERBETON αναφέρει οτι «διενεργεί εσωτερικό έλεγχο για τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος με τη δέουσα σοβαρότητα. Τα αποτελέσματα των ερευνών και των εργαστηριακών αναλύσεων θα αξιολογηθούν, ώστε να εφαρμοστεί κάθε πρόσθετο μέτρο που θα κριθεί αναγκαίο.

Η INTERBETON συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές, παρέχοντας κάθε αναγκαία πληροφορία και συνδρομή στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη».

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