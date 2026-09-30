Flydubai: Πώς αποφεύχθηκε η τραγωδία - Πιλότοι με πολιτικά εμπόδισαν τον έναν από τους κυβερνήτες

Snapshot Στην πτήση της flydubai, δύο πιλότοι καβγάδισαν και έστειλαν ψευδή σήμα αεροπειρατείας, προκαλώντας συναγερμό στο Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία.

Μια δεύτερη ομάδα πιλότων με πολιτικά ρούχα παρευρισκόταν στο αεροσκάφος και εμπόδισε έναν από τους πιλότους να αναλάβει τον έλεγχο.

Ένας από τους πιλότους τραυματίστηκε σοβαρά με μαχαίρι κατά τη διάρκεια του επεισοδίου μέσα στο πιλοτήριο.

Ανώτερος ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι χωρίς την παρουσία άλλων πιλότων, το περιστατικό θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τρομοκρατική επίθεση. Snapshot powered by AI

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την εφιαλτική πτήση αεροσκάφους της εταιρίας flydubai.

Το άνευ προηγούμενου περιστατικό εκτυλίχθηκε στο πιλοτήριο αεροσκάφους Boeing 737 MAX 8 της flydubai. Οι δύο πιλότοι καβγάδισαν και κατέληξαν να στείλουν ψευδώς κωδικό για αεροπειρατεία, που σήμανε συναγερμό στο Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με το Channel 12, στο αεροσκάφος της flydubai που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία βρισκόταν και μια δεύτερη ομάδα πιλότων με πολιτικά ρούχα.

Σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης, αυτοί ήταν οι επιβάτες που εμπόδισαν έναν από τους πιλότους να αναλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Ένας ανώτερος ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης ότι, αν οι πιλότοι δεν βρίσκονταν στο αεροπλάνο, το περιστατικό θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε μια άλλη επίθεση όπως αυτή της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 ή στην υπόθεση των ομήρων στο Εντέμπε το 1976. Η είδηση δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Σύμφωνα με τον ανώνυμο αξιωματούχο, ο συγκυβερνήτης αποτελεί αντικείμενο έρευνας, καθώς αυξάνονται οι ενδείξεις ότι προσπάθησε να αναλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους με σκοπό να το οδηγήσει σε συντριβή.

Ζημιά στο πηδάλιο

Η πτήση της flydubai που προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία φαίνεται να έχει υποστεί ζημιά στο πηδάλιο στο πίσω μέρος του αεροσκάφους, όπως δείχνουν οι εικόνες. Οι εικόνες δείχνουν ότι λείπει ένα τμήμα του πηδαλίου από τον κατακόρυφο σταθεροποιητή.

Το Boeing 737 MAX είχε κάνει απότομη πτώση, κατεβαίνοντας από τα 34.000 στα περίπου 17.000 πόδια σε λιγότερο από ένα λεπτό, κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Ο Άρικ Ζερ, πρώην επικεφαλής της ασφάλειας πτήσεων της Shin Bet, αναφέρει ότι η απότομη πτώση του αεροσκάφους πιθανότατα προκάλεσε τη ζημιά, δηλώνοντας στο Channel 12 News ότι αυτή δεν θα μπορούσε να προκληθεί από πρόσκρουση εξωτερικού αντικειμένου στο αεροσκάφος.

Σύμφωνα πάντως με το ειδησεογραφικό μέσο Walla, ο πιλότος που βρίσκεται υπό έρευνα είναι από το Ομάν.

Τι ανέφεραν μάρτυρες

Δραματικές στιγμές έζησαν οι επιβάτες του αεροσκάφους της flydubai από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ.

«Ακούσαμε κραυγές μέσα στο αεροπλάνο. Στη συνέχεια άνοιξαν το πιλοτήριο και είδαμε αίματα. Κάποιος είχε μαχαιρώσει τον πιλότο με ένα σουγιά», είπε επιβάτης στο ισραηλινό δίκτυο Ν12. Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, το αεροσκάφος εξέπεμψε ψευδώς σήμα αεροπειρατείας καθώς ξέσπασε καβγάς μεταξύ δύο πιλότων.

Η γυναίκα ανέφερε ότι οι Ισραηλινοί επιβάτες έπεσαν πάνω στον πιλότο και τον ακινητοποίησαν αφού άνοιξε η πόρτα στο πιλοτήριο. Αρκετοί φώναζαν προσευχές. «Υπήρξαν επίσης στιγμές που πιστεύαμε ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί από εκεί», ανέφερε η γυναίκα.

«Άρχισαν οι κραυγές στο αεροπλάνο… όταν οι επιβάτες συνειδητοποίησαν τι συνέβαινε. Καταλαβαίνουμε ότι ένας από τους πιλότους μαχαιρώθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά, και έχασαν τον έλεγχο του αεροπλάνου. Άρχισε να πέφτει απότομα. Ήταν πολύ τρομακτικό», είπε μία άλλη γυναίκα επιβάτης.

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