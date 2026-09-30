Flydubai: Η ζημιά στο αεροσκάφος και οι νέες μαρτυρίες - «Υπήρξαν μαχαιρώματα και πολύ αίμα»

Snapshot Η πτήση της flydubai κατέληξε σε έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο του Ταμπούκ μετά από καβγά μεταξύ των πιλότων που οδήγησε σε ψευδή σήμα αεροπειρατείας.

Το Boeing 737 MAX 8 υπέστη ζημιά στο ακροπτερύγιο, πιθανόν λόγω της απότομης πτώσης από τα 34.000 στα 17.000 πόδια σε λιγότερο από ένα λεπτό.

Επιβάτες ακινητοποίησαν έναν επιτιθέμενο στο πιλοτήριο, που χρησιμοποίησε μαχαίρι κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, με αποτέλεσμα τραυματισμούς και αίμα.

Νέες μαρτυρίες επιβεβαιώνουν ότι ο καβγάς και η βίαιη συμπεριφορά στο πιλοτήριο προκάλεσαν πανικό και ανάγκη για άμεση παρέμβαση των επιβατών.

Οι αρχές Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας ενεργοποιήθηκαν από το ψευδές σήμα αεροπειρατείας, ενώ όλοι οι επιβάτες εκτός από τον πιλότο είναι σώοι και αβλαβείς. Snapshot powered by AI

Νέες λεπτομέρειες αλλά και μαρτυρίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την πτήση της flydubai που προκάλεσε πανικό στον αέρα και τελικά το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία.

Όπως φαίνεται από τις πρώτες εικόνες το αεροσκάφος έχει υποστεί ζημιά στο ακροπτερύγιο. Οι εικόνες δείχνουν ότι λείπει ένα τμήμα του.

Το άνευ προηγούμενου περιστατικό εκτυλίχθηκε στο πιλοτήριο αεροσκάφους Boeing 737 MAX 8 της flydubai. Οι δύο πιλότοι καβγάδισαν και κατέληξαν να στείλουν ψευδώς κωδικό για αεροπειρατεία, που σήμανε συναγερμό στο Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία.

Το Boeing 737 MAX είχε κάνει απότομη πτώση, κατεβαίνοντας από τα 34.000 στα περίπου 17.000 πόδια σε λιγότερο από ένα λεπτό, κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Ο Άρικ Ζερ, πρώην επικεφαλής της ασφάλειας πτήσεων της Shin Bet, αναφέρει ότι η απότομη πτώση του αεροσκάφους πιθανότατα προκάλεσε τη ζημιά, δηλώνοντας στο Channel 12 News ότι αυτή δεν θα μπορούσε να προκληθεί από πρόσκρουση εξωτερικού αντικειμένου στο αεροσκάφος.

Νέες μαρτυρίες

Σε ένα βίντεο που τραβήχτηκε λίγα λεπτά μετά τον καβγά στο αεροσκάφος της flydubai, ένας επιβάτης με αίμα στο πρόσωπο λέει στην κάμερα: «Βρισκόμαστε εδώ κατά τη διάρκεια της αεροπειρατείας ενός αεροπλάνου. Αυτή τη στιγμή έχουμε εξουδετερώσει τους τρομοκράτες και πλησιάζουμε για προσγείωση. Όποιος με ακούει, χρειαζόμαστε βοήθεια.«Προσγειωνόμαστε στο Ταμπούκ, προφανώς στη Σαουδική Αραβία. Μια άγνωστη, ξένη περιοχή. Στο αεροπλάνο, όλοι είναι σώοι και αβλαβείς, εκτός από τον πιλότο. Χρειαζόμαστε βοήθεια.»

Επιβεβαίωση για την παρέμβαση πιλότων με πολιτικά

Μια επιβάτης της πτήσης της flydubai, μιλώντας στο Channel 12, ανέφερε ότι ο σύζυγός της βοήθησε να «ακινητοποιηθεί ο τρομοκράτης» που βρισκόταν στο αεροσκάφος, επιβεβαιώνοντας την παρέμβαση επιβατών.

Η γυναίκα, η Meital, λέει ότι ένα μέλος του πληρώματος στο πιλοτήριο «προσπάθησε να συντρίψει το αεροπλάνο» και εξουδετερώθηκε από τους επιβάτες. «Κάποιος φώναξε “μαχαίρωμα” και ο σύζυγός μου κατάλαβε αμέσως τι συνέβαινε και έτρεξε προς το μπροστινό μέρος του αεροπλάνου, και μαζί με άλλους Ισραηλινούς εξουδετέρωσαν τον τρομοκράτη», ανέφερε.

«Υπήρξαν μαχαιρώματα και πολύ αίμα», πρόσθεσε η Meital.

Ένας δεύτερος άνδρας που βρισκόταν στην πτήση εμφανίζεται σε βίντεο προς την οικογένειά του να μιλάει για έναν «τρομοκράτη» που προσπάθησε να καταλάβει το αεροπλάνο. Λέει ότι συμμετείχε στην εξουδετέρωση του επιτιθέμενου, ο οποίος, όπως αναφέρει, είναι «δεμένος».

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