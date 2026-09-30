Μπακογιάννης: «Η αλαζονεία είναι ταυτισμένη με την άσκηση εξουσίας»

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το φαινόμενο δεν αφορά μόνο τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά συνολικά όσους ασκούν ή έχουν ασκήσει εξουσία

Παναγιώτης Βελισσάρης

Μπακογιάννης: «Η αλαζονεία είναι ταυτισμένη με την άσκηση εξουσίας»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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«Η αλαζονεία δυστυχώς πολλές φορές σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με την άσκηση εξουσίας», ανέφερε ο Κώστας Μπακογιάννης μιλώντας το βράδυ της Τρίτης στο Action24.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση αναφορικά με φαινόμενα αλαζονείας στην κυβέρνησης ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων σημείωσε πως: «Καλά, ο κόσμος το έχει τούμπανο κι εμείς κρυφό καμάρι».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το φαινόμενο δεν αφορά μόνο τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά συνολικά όσους ασκούν ή έχουν ασκήσει εξουσία: «Αυτό σημαίνει ότι όλοι εμείς που ασκούμε ή έχουμε ασκήσει εξουσία στο παρελθόν -βάζω και τον εαυτό μου μέσα- πρέπει να είμαστε δύο και τρεις φορές προσεκτικοί», κατέληξε.

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