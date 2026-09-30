Κουφονικολάκου: «Η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για ένα δεκαπενθήμερο»

Σφοδρή κριτική στα κυβερνητικά μέτρα για τα καύσιμα άσκησε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης

Αντώνης Ρηγόπουλος

Κουφονικολάκου: «Η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για ένα δεκαπενθήμερο»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Θεώνη Κουφονικολάκου χαρακτήρισε τα κυβερνητικά μέτρα για τα καύσιμα ανεπαρκή, καθώς δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά το πρόβλημα της ακρίβειας.
  • Κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση δεν προχώρησε σε μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ή του ΦΠΑ, ούτε σε επιβολή πλαφόν στα κέρδη της αλυσίδας διανομής καυσίμων.
  • Τόνισε ότι οι πολίτες ζητούν μόνιμη μείωση τιμών και έλεγχο στην πηγή, όχι προσωρινές ή επικοινωνιακές λύσεις.
  • Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με την αισχροκέρδεια και περιορίζει τις προσδοκίες των πολιτών για αξιοπρεπή διαβίωση.
Snapshot powered by AI

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση για τις ανακοινώσεις σχετικά με τις τιμές των καυσίμων εξαπέλυσε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεώνη Κουφονικολάκου, υποστηρίζοντας ότι οι παρεμβάσεις που παρουσιάστηκαν δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά το πρόβλημα της ακρίβειας.

«Ο κ. Μητσοτάκης βάφτισε “απάντηση στην ακρίβεια” μια έκπτωση λίγων λεπτών στο diesel για μόλις δεκαπέντε ημέρες, μια εθελοντική κίνηση των διυλιστηρίων για τη βενζίνη και άλλη μία ξαναζεσταμένη υπόσχεση για το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,75 ευρώ το λίτρο πριν τις 15 Οκτωβρίου», δήλωσε.

Όπως πρόσθεσε, «η ακρίβεια, όμως, δεν αναστέλλεται για ένα δεκαπενθήμερο. Οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί δεν λειτουργούν με κυβερνητικό χρονόμετρο».

«Καμία ουσιαστική παρέμβαση σε φόρους και περιθώρια κέρδους»

Η Θεώνη Κουφονικολάκου κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι δεν αναφέρθηκε στα μέτρα που έχει προτείνει η ΕΛΑΣ, με αιχμή τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ, αλλά και την επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.

«Ο πρωθυπουργός δεν είπε λέξη σε σχέση με την αξιοποίηση των εργαλείων που πρότεινε η ΕΛΑΣ. Δεν είπε τίποτα για ουσιαστική μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ή του ΦΠΑ. Δεν ανακοίνωσε πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στην αλυσίδα από το διυλιστήριο ως το πρατήριο, ούτε έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών», ανέφερε.

Συνέχισε λέγοντας ότι «αυτό όμως δεν είναι πολιτική κατά της ακρίβειας. Είναι φτηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης».

«Οι πολίτες ζητούν μόνιμη μείωση των τιμών»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ υποστήριξε ακόμη ότι οι πολίτες δεν αναζητούν προσωρινά μέτρα, αλλά σταθερές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών.

«Οι πολίτες δεν ζητούν δεκαπενθήμερα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδωρήματα. Ζητούν μόνιμη μείωση των τιμών, έλεγχο στην πηγή και μια κυβέρνηση που θα έχει τη βούληση να συγκρουστεί με την αισχροκέρδεια», σημείωσε.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι «τελικά το μόνο πλαφόν που έβαλε ο κ. Μητσοτάκης είναι στις προσδοκίες των πολιτών για αξιοπρεπή διαβίωση».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουφονικολάκου: «Η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για ένα δεκαπενθήμερο»

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κοζάνη: Πέθανε βρέφος 20 μηνών – Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο «Μαμάτσειο»

16:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης Σουλίου - «Η Ήπειρος είναι συνδεδεμένη με όλη την Ελλάδα»

16:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπακογιάννης: «Η αλαζονεία είναι ταυτισμένη με την άσκηση εξουσίας»

16:12WHAT THE FACT

Από τουρίστρια, σε φυλακές στη Νοτιοανατολική Ασία για 20 χρόνια: «Είναι κόλαση εδώ»

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Πώς αποτράπηκε νέα «11η Σεπτεμβρίου» πάνω από τη Σαουδική Αραβία: Οι δραματικές στιγμές στο cockpit του 737 της FlyDubai - H Μοσάντ στις έρευνες για την εφιαλτική πτήση

16:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παππάς: «Κατέρρευσε το ψέμα της κυβέρνησης»

15:50WHAT THE FACT

Αρνήθηκε να δώσει 750.000 δολάρια για Porsche: Αγόρασε μία με 13.000 και την ξαναφτιάχνει με 3D εκτυπωτή

15:49ANNOUNCEMENTS

Vodafone Ελλάδας: Επιταχύνει την ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Δεν είχε χρησιμοποιηθεί ο απινιδωτής στο ιατρείο της Καρνεάδου, ούτε ήταν λειτουργικός – Στα χέρια του ανακριτή η έκθεση της ΔΕΕ

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Βουλγαρία: Μαφιόζικη εκτέλεση ιδιοκτήτη κορυφαίας ομάδας ποδοσφαίρου, έξω από το σπίτι του

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Ύποπτο σακίδιο στη Βασιλέως Γεωργίου στο Σύνταγμα - Διακοπή κυκλοφορίας στο κέντρο

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικό βίντεο: Οι τελευταίες στιγμές του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ στο πολυτελές κέντρο αποτοξίνωσης

15:16ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Πώς έριξε στη μάχη τεθωρακισμένα της σοβιετικής εποχής και αιχμαλώτισε 250 Ρώσους στρατιώτες

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικό ορόσημο: Οι δυνάμεις των ΗΠΑ αποχώρησαν οριστικά από το Ιράκ έπειτα από 23 χρόνια

15:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι περιοχές που είναι σε red code για τις επόμενες ώρες - Τι σημαίνει ο «κόκκινος κωδικός»

15:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι σημαίνει αν βγάλετε κηλίδες στη γλώσσα, που αλλάζουν σχήμα και θέση;

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Ξαφνικός θάνατος 8χρονης σταρ της J-Pop, 5 ημέρες μετά την εμφάνισή της στη σκηνή

14:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπουργείο Οικονομικών: 16 νέες παρεμβάσεις – Μεγαλύτερη προστασία για τους οφειλέτες

14:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρύθμιση χρεών: Αυξάνονται σε 120 οι 72 δόσεις για σε Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία – Μέχρι πότε οι αιτήσεις, στα €30 η ελάχιστη καταβολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι περιοχές που είναι σε red code για τις επόμενες ώρες - Τι σημαίνει ο «κόκκινος κωδικός»

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Ο συγκυβερνήτης του Boeing 737 μαχαιρωμένος μέσα στο αεροσκάφος της flydubai

13:06ΚΟΣΜΟΣ

«Υπήρξαν μαχαιρώματα και πολύ αίμα»: Πώς αποφεύχθηκε η τραγωδία με το Boeing 737 της FlyDubai - Πιλότοι με πολιτικά εμπόδισαν τον έναν από τους κυβερνήτες να ρίξει το αεροσκάφος

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Εγκεφαλικά νεκρή η διευθύντρια γυμνασίου που υπέστη ανακοπή έξω από σχολείο

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Βουλγαρία: Μαφιόζικη εκτέλεση ιδιοκτήτη κορυφαίας ομάδας ποδοσφαίρου, έξω από το σπίτι του

14:05LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για τη Χρυσούλα Διαβάτη - Σε κατατονία η αγαπημένη ηθοποιός

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Ύποπτο σακίδιο στη Βασιλέως Γεωργίου στο Σύνταγμα - Διακοπή κυκλοφορίας στο κέντρο

09:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται πολική αέρια μάζα και συνθήκες Νοεμβρίου - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

09:17ΕΛΛΑΔΑ

«Με κάνει να ντρέπομαι σαν Χανιώτης»: Το ενοίκιο νοσηλευτή για μια γκαρσονιέρα 15 τμ που εξόργισε θωρακοχειρουργό του Νοσοκομείου Χανίων

11:04ΚΟΣΜΟΣ

Αεροσκάφος Flydubai: Ο ένας πιλότος μαχαιρώθηκε - «Είδαμε αίματα στο κοκ πιτ και ακούσαμε ουρλιαχτά», λέει επιβάτης

08:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι είναι τα κύματα Kelvin και πώς μπορεί να αλλάξουν τον φετινό χειμώνα στην Ελλάδα

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικό βίντεο: Οι τελευταίες στιγμές του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ στο πολυτελές κέντρο αποτοξίνωσης

22:28ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αγριεύει ο καιρός, έρχεται βροχή με διάρκεια - Το πιο δύσκολο 24ωρο

12:10LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Καινούργιου, Χρηστίδου ή Αταίριαστοι; Τι βλέπει το κοινό στην πρωινή ζώνη

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί συνελήφθη ο δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος - Οι haters, η καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία και η απάντηση - «Δεν έχω χτυπήσει το παιδί μου, το βίντεο είναι AI»

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Επιβεβαίωσε τις επαφές για μεταφορά των τουρκικών S-400 σε τρίτη χώρα

14:10ΚΟΣΜΟΣ

«Άκου, πατέρα!»: O θρήνος ενός γιου σε αιγυπτιακό τάφο ηλικίας 1.700 ετών - Σπάνιο ποίημα στα αρχαία ελληνικά

11:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η δημοσκόπηση «φάντασμα» που έβαλε φωτιά στο πολιτικό σκηνικό

11:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για καύσιμα: «Αλυσιδωτή καταιγίδα» - Στα 20 λεπτά η επιδότηση στο diesel, οι 72 δόσεις γίνονται 120, φρένο σε πλειστηριασμούς και αυστηρά πρόστιμα σε servicers, κάτω από €1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ