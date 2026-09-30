Κουφονικολάκου: «Η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για ένα δεκαπενθήμερο»

Snapshot Η Θεώνη Κουφονικολάκου χαρακτήρισε τα κυβερνητικά μέτρα για τα καύσιμα ανεπαρκή, καθώς δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά το πρόβλημα της ακρίβειας.

Κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση δεν προχώρησε σε μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ή του ΦΠΑ, ούτε σε επιβολή πλαφόν στα κέρδη της αλυσίδας διανομής καυσίμων.

Τόνισε ότι οι πολίτες ζητούν μόνιμη μείωση τιμών και έλεγχο στην πηγή, όχι προσωρινές ή επικοινωνιακές λύσεις.

Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με την αισχροκέρδεια και περιορίζει τις προσδοκίες των πολιτών για αξιοπρεπή διαβίωση. Snapshot powered by AI

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση για τις ανακοινώσεις σχετικά με τις τιμές των καυσίμων εξαπέλυσε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεώνη Κουφονικολάκου, υποστηρίζοντας ότι οι παρεμβάσεις που παρουσιάστηκαν δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά το πρόβλημα της ακρίβειας.

«Ο κ. Μητσοτάκης βάφτισε “απάντηση στην ακρίβεια” μια έκπτωση λίγων λεπτών στο diesel για μόλις δεκαπέντε ημέρες, μια εθελοντική κίνηση των διυλιστηρίων για τη βενζίνη και άλλη μία ξαναζεσταμένη υπόσχεση για το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,75 ευρώ το λίτρο πριν τις 15 Οκτωβρίου», δήλωσε.

Όπως πρόσθεσε, «η ακρίβεια, όμως, δεν αναστέλλεται για ένα δεκαπενθήμερο. Οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί δεν λειτουργούν με κυβερνητικό χρονόμετρο».

«Καμία ουσιαστική παρέμβαση σε φόρους και περιθώρια κέρδους»

Η Θεώνη Κουφονικολάκου κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι δεν αναφέρθηκε στα μέτρα που έχει προτείνει η ΕΛΑΣ, με αιχμή τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ, αλλά και την επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.

«Ο πρωθυπουργός δεν είπε λέξη σε σχέση με την αξιοποίηση των εργαλείων που πρότεινε η ΕΛΑΣ. Δεν είπε τίποτα για ουσιαστική μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ή του ΦΠΑ. Δεν ανακοίνωσε πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στην αλυσίδα από το διυλιστήριο ως το πρατήριο, ούτε έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών», ανέφερε.

Συνέχισε λέγοντας ότι «αυτό όμως δεν είναι πολιτική κατά της ακρίβειας. Είναι φτηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης».

«Οι πολίτες ζητούν μόνιμη μείωση των τιμών»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ υποστήριξε ακόμη ότι οι πολίτες δεν αναζητούν προσωρινά μέτρα, αλλά σταθερές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών.

«Οι πολίτες δεν ζητούν δεκαπενθήμερα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδωρήματα. Ζητούν μόνιμη μείωση των τιμών, έλεγχο στην πηγή και μια κυβέρνηση που θα έχει τη βούληση να συγκρουστεί με την αισχροκέρδεια», σημείωσε.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι «τελικά το μόνο πλαφόν που έβαλε ο κ. Μητσοτάκης είναι στις προσδοκίες των πολιτών για αξιοπρεπή διαβίωση».

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