Κρεμλίνο: Επιβεβαίωσε τις επαφές για μεταφορά των τουρκικών S-400 σε τρίτη χώρα

Snapshot Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι γίνονται επαφές για τη μεταφορά των τουρκικών S-400 σε τρίτη χώρα.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως το θέμα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη και γίνονται οι απαραίτητες εργασίες.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να συμφωνήσει στη μεταπώληση των S-400 σε χώρα με φιλικές σχέσεις προς τη Ρωσία.

Η Τουρκία δεν μπορεί να προχωρήσει στην αγορά αμερικανικών μαχητικών F-35 όσο διαθέτει τα συστήματα S-400. Snapshot powered by AI

Το Κρεμλίνο επιβεβαιώσε ότι γίνονται επαφές για την μεταφορά του ρωσικού πυραυλικού συστήματος S-400 της Τουρκίας σε τρίτη χώρα.

«Αυτό το θέμα είναι στην ημερήσια διάταξη. Γίνονται η κατάλληλη εργασία και οι κατάλληλες επαφές», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντιμίτρι Πεσκόφ Sputnik Kremlin

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε το Σάββατο ότι η Μόσχα θα μπορούσε ενδεχομένως να συμφωνήσει να μεταπωληθούν τα ρωσικά συστήματα S-400 σε μια χώρα «υπεύθυνη που να συνδέεται με φιλικές σχέσεις» με τη Ρωσία, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

Η Τουρκία όσο έχει στην κατοχή της τα συστήματα S-400 δεν μπορεί να ξεμπλοκάρει την αγορά που επιδιώκει για τα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-35.