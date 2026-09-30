Κρεμλίνο: Επιβεβαίωσε τις επαφές για μεταφορά των τουρκικών S-400 σε τρίτη χώρα
Τι είπε ο Πεσκόφ για το ενδεχόμενο μεταφοράς των S-400 σε χώρα εκτός Τουρκίας
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- Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι γίνονται επαφές για τη μεταφορά των τουρκικών S-400 σε τρίτη χώρα.
- Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως το θέμα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη και γίνονται οι απαραίτητες εργασίες.
- Ο Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να συμφωνήσει στη μεταπώληση των S-400 σε χώρα με φιλικές σχέσεις προς τη Ρωσία.
- Η Τουρκία δεν μπορεί να προχωρήσει στην αγορά αμερικανικών μαχητικών F-35 όσο διαθέτει τα συστήματα S-400.
Το Κρεμλίνο επιβεβαιώσε ότι γίνονται επαφές για την μεταφορά του ρωσικού πυραυλικού συστήματος S-400 της Τουρκίας σε τρίτη χώρα.
«Αυτό το θέμα είναι στην ημερήσια διάταξη. Γίνονται η κατάλληλη εργασία και οι κατάλληλες επαφές», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.
Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε το Σάββατο ότι η Μόσχα θα μπορούσε ενδεχομένως να συμφωνήσει να μεταπωληθούν τα ρωσικά συστήματα S-400 σε μια χώρα «υπεύθυνη που να συνδέεται με φιλικές σχέσεις» με τη Ρωσία, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.
Η Τουρκία όσο έχει στην κατοχή της τα συστήματα S-400 δεν μπορεί να ξεμπλοκάρει την αγορά που επιδιώκει για τα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-35.