«Άκου, πατέρα!»: O θρήνος ενός γιου σε τάφο ηλικίας 1.700 ετών - Σπάνιο ποίημα στα αρχαία ελληνικά

Snapshot Ανακαλύφθηκε στην Αίγυπτο ένας τάφος ηλικίας 1.700 ετών με πέτρινη πλάκα που φέρει σπάνιο ποίημα 19 στίχων στα αρχαία ελληνικά, με γραμματική παρόμοια με αυτή των ομηρικών επών.

Το ποίημα υμνεί τον Πισέχτη, πιθανόν δικαστή, και περιλαμβάνει θρήνο από τον γιο του Σαραπίωνα, ο οποίος ζητά να γίνουν ταφικές σπονδές.

Στον τάφο βρέθηκαν ιερογλυφικές επιγραφές με ξόρκια προστασίας και αποσπάσματα από το «Αμντουάτ», καθώς και αντικείμενα όπως τραπέζι προσφορών και νόμισμα με τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Μέγα.

Δεν υπάρχουν χριστιανικές διακοσμήσεις ή κείμενα στον τάφο, παρά την εποχή της ταφής που συμπίπτει με την εξουσία του Κωνσταντίνου, ο οποίος νομιμοποίησε τον Χριστιανισμό.

Ο τάφος, που χτίστηκε για ζευγάρι, ενδέχεται να επαναχρησιμοποιήθηκε αργότερα, όπως υποδηλώνει το ιερό από πλίνθους πάνω από την είσοδό του. Snapshot powered by AI

Μία πέτρινη πλάκα με ένα σπάνιο ποίημα 19 στίχων γραμμένο στα αρχαία ελληνικά, με γραμματική παρόμοια με των επικών ποιημάτων του Ομήρου, ανακαλύφθηκε στην Αίγυπτο μέσα σε έναν τάφο ηλικίας 1.700 ετών.

Ο τάφος μέσα στον οποίο βρέθηκε η επιγραφική πέτρινη πλάκα, χρονολογείται στον 4ο αιώνα, όταν η Αιγύπτος βρισκόταν υπό τη κυριαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, εντοπίστηκε στην όαση Ντάχλα, κοντά στην αρχαία Μόθι.

Στο σύντομο ποίημα, ο αποθανών, ονομαζόταν Πισέχτης και πιθανόν να ήταν δικαστής, εξυμνείται για την καλοσύνη και τη σοφία του και αποκαλείται «σύμβουλος στη ζωή». Στις τελευταίες γραμμές, ο γιος του Πισέχτη, ο Σαραπίωνας, «απευθύνεται στον πατέρα του λέγοντας: “Άκου, πατέρα!”, και του ζητά να δεχτεί τις ταφικές σπονδές και τις προσφορές των θρηνούντων παιδιών», ανέφερε στο Live Science, ο Άγγελος Χανιώτης, ερευνητής στο Ινστιτούτο Προχωρημένων Σπουδών του Νιου Τζέρσεϊ, ο οποίος δεν συμμετείχε στην ανασκαφή.

«Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της επιγραφής είναι η χρήση διακριτικών σημείων», όπως οι τόνοι, είπε ο Χανιώτης. «Αυτό αποτελεί ένδειξη του υψηλού μορφωτικού επιπέδου του συγγραφέα του επιγράμματος.»

Στον τάφο, που χτίστηκε για ένα ζευγάρι, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί η ανακάλυψη λειψάνων, βρέθηκαν επίσης ιερογλυφικές επιγραφές που καταγράφουν ξόρκια με σκοπό την προστασία του νεκρού. Ορισμένες από τις επιγραφές αναφέρουν αποσπάσματα από το «Αμντουάτ», ένα κείμενο που αφηγείται το ταξίδι του θεού του Ήλιου στον κάτω κόσμο.

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν επίσης ένα τραπέζι προσφορών, μια λεκάνη καθαρισμού, κεραμικά και τουλάχιστον ένα νόμισμα που απεικονίζει τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Μέγα, ο οποίος κυβέρνησε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από το 306 έως το 337 μ.Χ. Ο Κωνσταντίνος είναι γνωστός για το γεγονός ότι νομιμοποίησε τον Χριστιανισμό και προσχώρησε στη θρησκεία αυτή λίγο πριν από το θάνατό του. Δεν φαίνεται να υπάρχουν χριστιανικές διακοσμήσεις ή κείμενα στο εσωτερικό του τάφου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αιγυπτιακού Υπουργείου Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, δεκατέσσερα σκαλοπάτια οδηγούν προς την είσοδο του τάφου, η οποία είναι διακοσμημένη με διάφορες απεικονίσεις, μεταξύ των οποίων ένας φτερωτός ηλιακός δίσκος, μια απεικόνιση του θεού Όσιρι και δύο κόμπρες.

Ο τάφος ενδέχεται να επαναχρησιμοποιήθηκε αργότερα, σύμφωνα με τη δήλωση, καθώς ένα ιερό από πλίνθους πάνω από την είσοδο του τάφου πιθανότατα ανεγέρθηκε μετά την ταφή του Πισέχτη και της συζύγου του.