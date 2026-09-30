Ιαπωνία: Ξαφνικός θάνατος 8χρονης σταρ της J-Pop, 5 ημέρες μετά την εμφάνισή της στη σκηνή

Ο θάνατός της αποδίδεται σε επιπλοκές της γρίπης

Δέσποινα Σοφιανίδου

Ιαπωνία: Ξαφνικός θάνατος 8χρονης σταρ της J-Pop, 5 ημέρες μετά την εμφάνισή της στη σκηνή
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η 8χρονη σταρ της J-Pop, Χιράτα Ρούνα (Λούνα-τσαν), πέθανε ξαφνικά λόγω επιπλοκών της γρίπης πέντε ημέρες μετά από παράστασή της.
  • Ο θάνατος αποδίδεται σε μυοκαρδίτιδα που προκλήθηκε από τη γρίπη, σύμφωνα με την εταιρεία της.
  • Η Ρούνα ήταν μαθήτρια τρίτης δημοτικού και εκπαιδευόμενη στο DIANNA Project στη Ναγκόγια, που προωθεί νεαρά είδωλα της J-Pop.
  • Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περαιτέρω ιατρικές λεπτομέρειες ή πληροφορίες για την θεραπεία της.
  • Η τελευταία δημόσια εμφάνισή της ήταν στη συναυλία «Regular Live Vol.70», όπου ευχαρίστησε τους θαυμαστές της.
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Σοκ έχει προκαλέσει στους θαυμαστές της J-Pop η είδηση του αιφνίδιου θανάτου μιας νεαρής σταρ, μόλις 8 ετών, πέντε ημέρες μετά από μια παράστασή της.

Η Χιράτα Ρούνα, γνωστή με το καλλιτεχνικό της όνομα Λούνα-τσαν, πέθανε στις 25 Σεπτεμβρίου, μετά από φλεγμονή που σχετίζεται με τη γρίπη, σύμφωνα με το πρακτορείο της.

Η σταρ ήταν μαθήτρια της τρίτης τάξης του δημοτικού και εκπαιδευόμενη στο DIANNA Project, ένα πρόγραμμα ταλέντων με έδρα τη Ναγκόγια της Ιαπωνίας, που αναδεικνύει και προωθεί νεαρά «είδωλα» της J-Pop με βάση την προσωπικότητα και τη δημόσια εικόνα τους.

Η οκτάχρονη, πέντε ημέρες νωρίτερα είχε εμφανιστεί στη συναυλία «Regular Live Vol.70» και αμέσως μετά ευχαρίστησε τους θαυμαστές της με μία δημόσια ανάρτησή της, που έμελλε να είναι η τελευταία: «Σας ευχαριστώ και πάλι σήμερα. Διασκέδασα πολύ. Ελπίζω να διασκεδάσουν και οι άνθρωποι στο τρίτο μέρος».

Η εταιρεία της δήλωσε: «Η εκπαιδευόμενη από τη Ναγκόγια, Ρούνα Χιράτα, απεβίωσε λόγω μυοκαρδίτιδας που προκλήθηκε από τη γρίπη».

Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περαιτέρω ιατρικές λεπτομέρειες ή το ιστορικό της θεραπείας της.

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