Παππάς: «Κατέρρευσε το ψέμα της κυβέρνησης»

Snapshot Ο Νίκος Παππάς κατηγορεί την κυβέρνηση για ψευδή επιχειρήματα περί έλλειψης δημοσιονομικού χώρου και ζητά άμεση μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και πλαφόν στη διύλιση καυσίμων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επαναφέρει τις προτάσεις του για μείωση του ΕΦΚ στα ευρωπαϊκά κατώτατα όρια και επιβολή πλαφόν στο περιθώριο διύλισης, με κατατεθειμένες τροπολογίες στη Βουλή.

Ο Χρήστος Γιαννούλης επισημαίνει ότι τα κυβερνητικά μέτρα είναι επιδοματικά και δεν ανταποκρίνονται στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ που θα είχαν άμεση θετική επίπτωση στο εισόδημα των πολιτών.

Τονίζεται η ανάγκη παρέμβασης στο στάδιο της διύλισης για να περιοριστούν τα κέρδη των διυλιστηρίων, καθώς η καθυστέρηση επιβαρύνει τον καταναλωτή.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται να συνεχίσει να λέει «σκληρές αλήθειες» για την ακρίβεια και τις κυβερνητικές πολιτικές. Snapshot powered by AI

Για κατάρρευση του κυβερνητικού επιχειρήματος περί έλλειψης δημοσιονομικού χώρου κάνει λόγο ο Γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, μετά τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα.

«Ο κ. Μητσοτάκης παραδέχτηκε το ψέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δικαιώθηκε», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Νίκος Παππάς, υποστηρίζοντας ότι «δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων».

Οι δύο προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ επαναφέρει την πρόταση του κόμματος για παρέμβαση στην τιμή των καυσίμων «στην πηγή», με δύο συγκεκριμένα μέτρα:

«Μείωση του ΕΦΚ στα ευρωπαϊκά κατώτατα όρια. Πλαφόν στο περιθώριο διύλισης», τονίζει.

Παράλληλα, σημειώνει ότι οι σχετικές τροπολογίες έχουν ήδη κατατεθεί στη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι «δίνουν λύση και είναι εφικτές».

Γιαννούλης: «Αν τα διυλιστήρια εξακολουθούν να βγάζουν 22 δολάρια κέρδος στο βαρέλι, για τον καταναλωτή είναι αργά»

Στο ίδιο μήκος κύματος, αλλά με ιδιαίτερη έμφαση στα περιθώρια κέρδους των διυλιστηρίων, κινήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης.

«Βλέπω το σήμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: είναι το σήμα της αλήθειας. Ο σοφός λαός λέει κάτι πολύ απλό: Λάδι, λάδι, λάδι, τηγανίτα τίποτα», ανέφερε, σχολιάζοντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις.

Ο Χρήστος Γιαννούλης υποστήριξε ότι «όσα μέτρα, εμβαλωματικά, και επιδόματα κι αν ανακοίνωσε σήμερα ο κ. Μητσοτάκης», δεν απαντούν στις προτάσεις που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Γιατί δεν δέχεται τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που έχουν άμεση επίπτωση, θετική, στο εισόδημα των πολιτών; Γιατί δεν δέχεται τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο ελάχιστο όριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;», διερωτήθηκε.

Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην παρέμβαση στο στάδιο της διύλισης: «Γιατί δεν προλαμβάνει το κακό στα διυλιστήρια; Είναι αργά. Αν φύγει το βυτιοφόρο με τις τιμές των 22 δολαρίων κέρδους ανά βαρέλι, για τον καταναλωτή είναι αργά».

«ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία: Θα λέμε αλήθειες, σκληρές, αλλά αλήθειες», κατέληξε.

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