Βουλγαρία: Μαφιόζικη εκτέλεση ιδιοκτήτη κορυφαίας ομάδας ποδοσφαίρου, έξω από το σπίτι του

Snapshot Ο Ίλιαν Φιλίποφ, ιδιοκτήτης της Μπότεφ Πλόβντιβ και της μεταφορικής εταιρίας PIMK, δολοφονήθηκε εν ψυχρώ έξω από το σπίτι του στη Φιλιππούπολη.

Η δολοφονία έγινε τα ξημερώματα της Τετάρτης, λίγο μετά την παρακολούθηση του αγώνα Βουλγαρίας-Εσθονίας.

Το βουλγαρικό υπουργείο Εσωτερικών ξεκίνησε έρευνες για τις συνθήκες της εκτέλεσης μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του Φιλίποφ.

Η Μπότεφ Πλόβντιβ αναγνώρισε τη σημαντική συμβολή του Φιλίποφ στην ανασυγκρότηση του συλλόγου και του γηπέδου «Χρίστο Μπότεφ».

Ο σύλλογος τόνισε ότι η μνήμη και η αφοσίωση του Φιλίποφ θα παραμείνουν αναλλοίωτες στην ιστορία του. Snapshot powered by AI

Συγκλονίζει τη Βουλγαρία η εν ψυχρώ δολοφονία του ιδιοκτήτη της ποδοσφαιρικής ομάδας Μπότεφ Πλόβντιβ, Ίλιαν Φιλίποφ, ενώ επέστρεφε στο σπίτι του σε περιοχή της Φιλιππούπολης.

Ο Φιλίποφ πυροβολήθηκε στο κεφάλι, τα ξημερώματα της Τετάρτης, έξω από συγκρότημα κατοικιών, λίγη ώρα αφότου παρακολούθησε τον αγώνα της Βουλγαρίας με την Εσθονία.

Ο Βούλγαρος επιχειρηματίας, εκτός από το πλειοψηφικό πακέτο της Μπότεφ Πλόβντιβ, ήταν ιδιοκτήτης της μεταφορικής εταιρίας PIMK

Το βουλγαρικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι γύρω στη 01:00 έλαβε κλήση για άτομο που τραυματίστηκε από πυροβολισμούς σε περιοχή της πόλης. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, όπου επιβεβαίωσαν τον θάνατό του και ξεκίνησαν έρευνες για να διευκρινιστούν οι συνθήκες της δολοφονίας.

Μετά την είδηση του θανάτου του, η Μπότεφ Πλόβντιβ σε δήλωσή της, αναφέρθηκε στη συμβολή του στον σύλλογο, και στον ρόλο του για την ανοικοδόμηση του γηπέδου «Χρίστο Μπότεφ».

«Ο Ίλιαν Φιλίποφ θα παραμείνει για πάντα μέρος της ιστορίας της Μπότεφ Πλόβντιβ. Η συμβολή του στη σωτηρία του συλλόγου και η αφοσίωσή του στην ιδέα του 'κίτρινου-μαύρου' θα παραμείνουν αξέχαστες," ανέφερε ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του, η οποία ολοκλήρωσε το μήνυμα με τα λόγια: "Υποκλινόμαστε στη μνήμη του".