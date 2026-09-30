Ρύθμιση χρεών: Αυξάνονται σε 120 οι 72 δόσεις για σε Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία

Το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών προχώρησε σε αναλυτική εξειδίκευση της νέας ευνοϊκότερης ρύθμισης, μετά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο

Παναγιώτης Βελισσάρης

Ρύθμιση χρεών: Αυξάνονται σε 120 οι 72 δόσεις για σε Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία
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  • Ο μέγιστος αριθμός δόσεων για ρύθμιση χρεών αυξάνεται από 72 σε 120 με ελάχιστο ποσό 30 ευρώ.
  • Μπορούν να ρυθμιστούν οφειλές ληξιπρόθεσμες έως 31/12/2024 που δεν βρίσκονται σε ρύθμιση έως 30/09/2026.
  • Η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στη ρύθμιση μπορεί να γίνει έως 30/06/2027.
  • Η ρύθμιση αφορά χρέη προς τη φορολογική αρχή και τα ασφαλιστικά ταμεία με επιτόκιο 5,84%, ίδιο με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.
  • Μέσω εξωδικαστικού μπορεί να γίνει ρύθμιση έως 240 δόσεις για χρέη προς φορολογικές αρχές, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και servicers, με διευρυμένα όρια υπαγωγής και επιλογές διάσωσης πρώτης κατοικίας.
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Την αύξηση των δόσεων της ρύθμισης για παλαιές οφειλές από 72 δόσεις σε 120, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών προχώρησε σε αναλυτική εξειδίκευση της νέας ευνοϊκότερης ρύθμισης.

Ειδικότερα:

  • Ο μέγιστος αριθμός δόσεων αυξάνεται σε 120 δόσεις (έναντι 72 προηγουμένως) με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 30 ευρώ.
  • Μπορούν να συμπεριληφθούν οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31/12/2024 (έναντι έως 31/12/2023 προηγουμένως) και δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30/09/2026 (έναντι έως 20/04/2026 προηγουμένως).
  • Η αίτηση ένταξης στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί έως 30/06/2027 (έναντι έως 31/12/2026 προηγουμένως).
  • Πολίτες που έχουν υπαχθεί στην ρύθμιση των 72 δόσεων, μπορούν να υπαχθούν με αίτησή τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Η ρύθμιση αφορά τόσο τα χρέη προς τη φορολογική αρχή, όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Σημειώνεται ότι τρέχουσες οφειλές (μετά τις 1/1/2025), δηλαδή κάτω των 2 ετών, ρυθμίζονται με τη πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Το επιτόκιο της ρύθμισης των 120 δόσεων είναι το ίδιο με αυτό της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων (5,84%), λαμβάνοντας υπόψη την ίση μεταχείριση μεταξύ των πολιτών που έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους με την πάγια ρύθμιση και όσων εντάσσονται στις 120 δόσεις. Σημειώνεται ότι το επιτόκιο της πάγιας ρύθμισης έχει παραμείνει παγωμένο με διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις, έτσι ώστε να μην επαυξηθεί από τις αυξήσεις των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Επιπλέον σημειώνεται ότι μέσω του εξωδικαστικού δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης έως και 240 δόσεις, τόσο των χρεών προς τη φορολογική αρχή, τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και προς τις τράπεζες και servicers, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες κάθε οφειλέτη. Πρόσφατα ο εξωδικαστικός διευρύνθηκε τόσο ως προς το όριο υπαγωγής (5.000 ευρώ οφειλές έναντι 10.000 προηγουμένως), όσο και ως προς τη δυνατότητα επιλογής διάσωσης της πρώτης κατοικίας έναντι λοιπής περιουσίας, με αντίστοιχη μείωση των δόσεων καταβολής. Η νέα δυνατότητα τέθηκε σε ισχύ από 21 Σεπτεμβρίου 2026.

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