Ύποπτο σακίδιο στη Βασιλέως Γεωργίου στο Σύνταγμα - Διακοπή κυκλοφορίας στο κέντρο

Ένα ύποπτο αντικείμενο και συγκεκριμένα σακίδιο, εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας το μεσημέρι της Τετάρτης (30/9).

Το σακίδιο βρίσκεται επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου, στο Σύνταγμα και προκειμένου να ελεγχθεί, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, στο σημείο πραγματοποιείται έλεγχος από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Βασιλέως Γεωργίου, από το ύψος της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας και στην οδό Σταδίου, από το ύψος της οδού Αμερικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ύποπτο σακίδιο εντόπισε δίπλα σε ένα δέντρο ένας περαστικός, που ειδοποίησε τις αρχές.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ όσο διαρκεί ο έλεγχος του ύποπτου αντικειμένου.