Αρνήθηκε να δώσει 750.000 δολάρια για Porsche: Αγόρασε φθηνότερη και την ξαναφτιάχνει με 3D εκτυπωτή

Ήθελε μια Porsche 911 GT3 RS, αλλά όταν είδε πόσο κόστιζε αποφάσισε να κάνει κάτι που μοιάζει παράλογο. Παράλογο, βέβαια, μέχρι να δεις το αποτέλεσμα. Αντί να πληρώσει περίπου 750.000 δολάρια Αυστραλίας για μια μεταχειρισμένη GT3 RS, ο Αυστραλός Mike Lake αγόρασε μια παλιά Porsche Boxster περίπου 13.000 δολαρίων και άρχισε να τυπώνει μόνος του μια καινούργια.

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