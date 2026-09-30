Ουκρανία: Πώς έριξε στη μάχη τεθωρακισμένα της σοβιετικής εποχής και αιχμαλώτισε 250 Ρώσους

Snapshot Οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν παροπλισμένα σοβιετικής κατασκευής τεθωρακισμένα οχήματα BTR-60 ως οχήματα-καμικάζι με εκρηκτικά για να διασπάσουν τις ρωσικές άμυνες.

Η επιχείρηση «Βιβάλντι» οδήγησε στην απελευθέρωση τριών χωριών και την αιχμαλωσία 250 Ρώσων στρατιωτών στην πόλη Νόβε.

Τα τεθωρακισμένα οχήματα πέρασαν μέσα από δύσκολες συνθήκες, εισβάλλοντας σε ρωσικά στρατόπεδα που ήταν κεντρικά σημεία εφοδιασμού.

Ο Ταξίαρχος Αντρέι Μπιλέτσκι τόνισε την ταχύτητα παράδοσης ολόκληρων μονάδων Ρώσων, συμπεριλαμβανομένων αξιωματικών και πιλότων.

Οι Ουκρανοί ελπίζουν να ανταλλάξουν τους αιχμαλώτους Ρώσους με Ουκρανούς στρατιώτες που κρατούνται από τη Ρωσία. Snapshot powered by AI

Η Ουκρανία αναπτύσσει την χρήση μη επανδρωμένων οχημάτων προκειμένου να επιτίθεται σε ρωσικές θέσεις χωρίς να έχει απώλειες. Αυτή τη φορά χρησιμοποίησε παροπλισμένα τεθωρακισμένα οχήματα της σοβιετικής εποχής προκειμένου να πλήξει τις άμυνες των Ρώσων στρατιωτών.

Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, τα τεθωρακισμένα οχήματα είχαν μετατραπεί σε οχήματα – καμικάζι παγιδευμένα με εκρηκτικά, πέρασαν τις ρωσικές άμυνες, ανατινάχθηκαν και βοήθησαν στην αιχμαλωσία 250 Ρώσων στρατιωτών.

Στο πλαίσιο της επιχείρηση «Βιβάλντι», οι ουκρανικές δυνάμεις έστειλαν μια ομάδα τεθωρακισμένων οχημάτων BTR-60 σοβιετικής κατασκευής, τα οποία πέρασαν τις πιο καλά οχυρωμένες θέσεις της Ρωσίας στην πόλη Νόβε και απελευθέρωσαν τρία χωριά.

Βίντεο από τη μάχη στην πρώτη γραμμή δείχνουν πώς τα τεθωρακισμένα οχήματα πέρασαν μέσα από λάσπες και σε εισέβαλαν στα στρατόπεδα, τα οποία είχαν μετατραπεί σε βασικό ρωσικό κέντρο εφοδιασμού. Η επιχείρηση διεξήχθη από το 3ο Στρατιωτικό Σώμα της Ουκρανίας, με τον Ταξίαρχο Αντρέι Μπιλέτσκι να επισημαίνει την ταχύτητα με την οποία υποχρεώθηκαν ολόκληρες μονάδες Ρώσων στρατιωτών να παραδοθούν.

«Η ιδέα ότι “οι Ρώσοι δεν παραδίδονται”, όπως παρουσιάζεται στις ταινίες, στην πράξη μετατράπηκε σε πλήρη παράδοση ολόκληρων μονάδων — συμπεριλαμβανομένων αξιωματικών, πιλότων και πυροβολητών», δήλωσε ο Μπιλέτσκι. Και συνέχισε: «Ελπίζουμε να τους ανταλλάξουμε στο εγγύς μέλλον με Ουκρανούς στρατιώτες που βρίσκονται επί του παρόντος σε αιχμαλωσία», πρόσθεσε.