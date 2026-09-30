Από τουρίστρια, σε φυλακές στη Νοτιοανατολική Ασία για 20 χρόνια: «Είναι κόλαση εδώ»

Μια 31χρονη Βρετανίδα βρίσκεται αντιμέτωπη με ποινή έως και 20 χρόνια φυλάκισης στην Καμπότζη, μετά τον εντοπισμό 34,5 κιλών κάνναβης στις αποσκευές της στο Διεθνές Αεροδρόμιο Techo.

Η Ταμάρα Μάρτινς, από το Croydon της Βρετανίας, συνελήφθη έχοντας μαζί της 71 πακέτα κάνναβης, η ίδια όμως υποστηρίζει ότι «στήθηκε» εις βάρος της και πως δεν γνώριζε ότι μετέφερε ναρκωτικά. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, λίγο πριν από το ταξίδι της ένας άνδρας που γνώρισε σε μπαρ της πρότεινε χρήματα για να μεταφέρει πίσω στην Βρετανία μια βαλίτσα με ηλεκτρονικές συσκευές.

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