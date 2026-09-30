Αλάσκα: Ο Backpack, ένας «ήρεμος γίγαντας», κέρδισε τον τίτλο της πιο παχιάς αρκούδας για το 2026

Snapshot Ο Backpack αναδείχθηκε νικητής του διαγωνισμού «Fat Bear Week 2026» ως η πιο παχιά αρκούδα του Εθνικού Πάρκου Κατμάι στην Αλάσκα με πάνω από 100.000 ψήφους.

Ο διαγωνισμός τιμά τις καφέ αρκούδες της Αλάσκας που συσσωρεύουν λίπος για να επιβιώσουν το χειμώνα, με φετινή συμμετοχή 16 αρκούδων.

Ο Backpack είναι γνωστός για τον ήρεμο χαρακτήρα του και δεν έχει δείξει επιθετικότητα προς άλλες αρκούδες.

Οι ενήλικες αρσενικές καφέ αρκούδες στην περιοχή ζυγίζουν κατά μέσο όρο 270 έως 410 κιλά, ενώ τα μεγαλύτερα αρσενικά μπορούν να φτάσουν πάνω από 540 κιλά.

Ο Backpack θα πέσει σύντομα σε χειμερία νάρκη που μπορεί να διαρκέσει έως και έξι μήνες. Snapshot powered by AI

Ένας μεγάλος καφέ αρκούδος, ο οποίος ονομάζεται Backpack, αναδείχθηκε νικητής του διάσημου διαγωνισμού «Fat Bear Week 2026», κατακτώντας τον τίτλο της πιο παχιάς αρκούδας του Εθνικού Πάρκου και Καταφυγίου Κατμάι της Αλάσκας

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός που διοργανώνει τον ετήσιο αυτό διαγωνισμό ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η αρκούδα, γνωστή για τον ήπιο της χαρακτήρα, αναδείχθηκε νικήτρια με περισσότερες από 100.000 ψήφους, κερδίζοντας με μικρή διαφορά την Bear 910.

Δείτε τον Backpack:

Ο διαγωνισμός, ο οποίος διεξάγεται για 12ο έτος, είναι ένα αφιέρωμα στις 2.200 καφέ αρκούδες που ζουν στο καταφύγιο της Χερσονήσου της Αλάσκας, η οποία εκτείνεται από τη νοτιοδυτική γωνία της πολιτείας έως και τις Αλεούτιες νήσους.

Ο περσινός νικητής, ο «Chunk» — γνωστός επίσημα ως «Bear 32» — ηττήθηκε μόλις στον πρώτο γύρο του διαγωνισμού από τον «Bucky», ο οποίος στη συνέχεια έχασε την αναμέτρησή του με τον «Backpack», γνωστό επίσημα ως «Bear 89».

Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 16 αρκούδες που διεκδικούσαν τον τίτλο των βαρέων βαρών. Όλες οι ψηφοφορίες πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά στη διεύθυνση www.fatbearweek.org, ενώ το κοινό μπορούσε να παρακολουθήσει τις αρκούδες μέσω των live καμερών του explore.org πριν αποφασίσει ποια είναι η αγαπημένη του.

«Οι παχιές αρκούδες είναι επιτυχημένες αρκούδες», αναφέρει ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός explore.org στην ιστοσελίδα του. Οι συγκεκριμένες αρκούδες, οι οποίες ζουν κοντά στον ποταμό Μπρουκς, τρώνε σε μεγάλες ποσότητες σολομούς, ώστε να συσσωρεύσουν αποθέματα λίπους που θα χρειαστούν για να επιβιώσουν το χειμώνα.

Ο Backpack, ο οποίος πήρε το όνομα του από την συνήθεια που είχε όταν ήταν μικρός να σκαρφαλώνει στην πλάτη της μητέρας του, θα πέσει σύντομα σε χειμερία νάρκη, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και έξι μήνες.

Εάν και δεν έχει γίνει γνωστό πόσα κιλά είναι ακριβώς ο Backpack, οι ενήλικες αρσενικές καφέ αρκούδες ζυγίζουν κατά μέσο όρο από 270 έως και 410 κιλά στα μέσα του καλοκαιριού. Τα μεγαλύτερα αρσενικά μπορούν να φτάσουν πάνω από 540 κιλά, ενώ τα θηλυκά τουλάχιστον 300.

«Σε αντίθεση με πολλούς μεγάλους ενήλικους αρσενικούς αρκούδους, ο Backpack δεν έχει δείξει ποτέ ιδιαίτερη επιθετικότητα προς τους αντιπάλους του», αναγράφεται στο προφίλ του στο explore.org. «Είναι μια ήρεμη δύναμη που δεν εμπλέκεται σε καβγάδες και συχνά καταγράφεται από τις live κάμερες να κάθεται πάνω σε ένα βράχο του ποταμού, κοιτώντας το τοπίο γύρω του, σαν να το απολαμβάνει».