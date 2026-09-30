Καισαριανή: Έπεσε δέντρο στη Φορμίωνος - Διεκόπη η κυκλοφορία

Snapshot Η κυκλοφορία στην οδό Φορμίωνος στην Καισαριανή διακόπηκε λόγω πτώσης δέντρου.

Η διακοπή κυκλοφορίας σημειώνεται στο ύψος της οδού Θεαγένους.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας για ρύθμιση της κίνησης και εκτροπή οχημάτων.

Έχουν ενημερωθεί τα αρμόδια συνεργεία για την απομάκρυνση του δέντρου και τον καθαρισμό του οδοστρώματος. Snapshot powered by AI

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Φορμίωνος στην Καισαριανή προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. το απόγευμα της Τετάρτης, μετά από πτώση δέντρου στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο ύψος της οδού Θεαγένους, ενώ στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κίνησης και την εκτροπή των οχημάτων σε παρακείμενους δρόμους.

Την ίδια στιγμή, έχουν ειδοποιηθεί τα αρμόδια συνεργεία για την απομάκρυνση του δέντρου και τον καθαρισμό του οδοστρώματος.

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