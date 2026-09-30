Στιγμές τρόμου για την πτήση της FlyDubai: Οι ήρωες που προσγείωσαν το Boeing 737

Στιγμές τρόμου βίωσαν οι επιβάτες της πτήσης FZ1073 της FlyDubai, από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ το πρωί της Τετάρτης, αφού ο ένας από τους δύο πιλότος του αεροσκάφους μαχαίρωσε τον συγκυβερνήτη του, με σκοπό να προκαλέσει συντριβή.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, περίπου 180 επιβάτες, από τους οποίους οι 150 ήταν Ισραηλινοί, βρίσκονταν στο αεροσκάφος Boeing 737, όταν ξαφνικά έκανε μια βουτιά 17.400 ποδιών (περισσότερα από 5.000 μέτρα) σε λιγότερο από δύο λεπτά.

Λίγα λεπτά αργότερα, το αεροσκάφος εξέπεμψε τον κωδικό «squawk 7700» —ένα διεθνές σήμα έκτακτης ανάγκης, και στην συνέχεια τον κωδικό «squawk 7500» για «παράνομη παρέμβαση», δηλαδή αεροπειρατεία.

Περίπου δυόμιση ώρες από την απογείωση του, το αεροσκάφος, το οποίο εισήλθε για λίγο στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας, έκανε αναστροφή προς την Σαουδική Αραβία, όπου και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Πρίγκιπας Σουλτάν μπιν Αμπντουλαζίζ, στην πόλη Ταμπούκ.

Ποιος προσγείωσε τελικά το Boeing 737;

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει ακριβώς σαφές ποιος προσγείωσε το αεροσκάφος.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αεροπορικής εταιρείας που μίλησε στο CNN, ένα μέλος του πληρώματος της FlyDubai ήταν εκείνο που κατάφερε να αναλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους και να το προσγειώσει με ασφάλεια στην Σαουδική Αραβία.

«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με επιτυχία από ένα μέλος πληρώματος της FlyDubai, το οποίο βρισκόταν στην πτήση», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Ωστόσο, η Γιάσμιν Αμπουκάσις δήλωσε στο Reuters ότι η κόρη της —η οποία βρισκόταν στην πτήση FZ1073— της είπε ότι δύο πιλότοι με πολιτικά ρούχα που φέρεται να ήταν επιβάτες του αεροσκάφους, ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους, ενώ άλλοι επιβαίνοντες ακινητοποίησαν τον πιλότο που είχε μαχαιρώσει τον συγκυβερνήτη του.

«Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι άρχισε να ακούει κραυγές μέσα στο αεροσκάφος, ενώ ένας από τους πιλότους φώναζε για βοήθεια. Τότε ήταν που οι δύο άνδρες, πιλότοι και εκείνοι, ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους, ενώ άλλοι επιβάτες ακινητοποίησαν τον άνδρα», είπε η Γιάσμιν, μιλώντας από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Ισραήλ.

«Το αεροπλάνο άρχισε χάνει ύψος. Οι επιβάτες ούρλιαζαν τρομοκρατημένοι γιατί νόμιζαν ότι θα πεθάνουν», δήλωσε η Γιάσμιν στο Associated Press.

Ένας άλλος επιβάτης, ο οποίος μίλησε ανώνυμα στην ισραηλινή εφημερίδα Jerusalem Post, δήλωσε ότι ενώ οι επιβάτες πάλευαν με τον πιλότο στο μπροστινό μέρος του αεροσκάφους, δύο άλλοι πιλότοι, οι οποίοι κάθονταν στο πίσω μέρος, έτρεξαν στο πιλοτήριο για να βοηθήσουν στην προσγείωση του αεροπλάνου.

Ο Αλμόγκ Ιτάλι, ο οποίος ήταν επίσης επιβάτης, δήλωσε σε τοπικά μέσα ότι ο ένας από τους πιλότους που προσγείωσε το αεροσκάφος ήταν Βρετανός και ο άλλος Ευρωπαίος, χωρίς όμως να διευκρινίσει την ακριβή του εθνικότητα.

Μια άλλη επιβάτης της πτήσης, μιλώντας στο Channel 12, ανέφερε ότι ο σύζυγός της βοήθησε να «ακινητοποιηθεί ο τρομοκράτης» που βρισκόταν στο αεροσκάφος, επιβεβαιώνοντας και η ίδια την παρέμβαση επιβατών.

«Ένα μέλος του πληρώματος που βρισκόταν στο πιλοτήριο προσπάθησε να συντρίψει το αεροπλάνο και εξουδετερώθηκε από τους επιβάτες. Κάποιος άρχισε να φωνάζει “κάποιος μαχαιρώθηκε” και ο σύζυγός μου κατάλαβε αμέσως τι συνέβαινε και έτρεξε προς το μπροστινό μέρος του αεροπλάνου, και μαζί με άλλους Ισραηλινούς εξουδετέρωσαν τον τρομοκράτη», ανέφερε. «Υπήρχε πάρα πολύ αίμα», κατέληξε.

Νετανιάχου: Συνελήφθη ο συγκυβερνήτης της FlyDubai και ανακρίνεται από τις αρχές

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι o πιλότος της πτήσης που επιτέθηκε στον συγκυβερνήτη του έχει συλληφθεί και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας.

«Σήμερα το πρωί σημειώθηκε ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό ασφαλείας», ανέφερε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωση από το γραφείο του, στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά το περιστατικό. «Σχεδόν όλοι οι επιβάτες της πτήσης ήταν Ισραηλινοί», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, καθώς το αεροσκάφος πλησίαζε στο Ισραήλ, ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον άλλο και, όπως φαίνεται, επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των επιβατών.

Όπως είπε, ένας Ισραηλινός επιβάτης, με τον οποίο ο ίδιος συνομίλησε, μαζί με μέλος του πληρώματος κατάφεραν να εισβάλουν στο πιλοτήριο και να σταματήσουν τον πιλότο την ώρα που επιχειρούσε να προκαλέσει ζημιές στα συστήματα του αεροσκάφους.

Στη συνέχεια, ένα ακόμη μέλος του πληρώματος εισήλθε στο πιλοτήριο και κατάφερε να σταθεροποιήσει το αεροσκάφος, σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

«Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να εγγυηθούμε την ασφάλεια των επιβατών και την ασφαλή επιστροφή τους στην πατρίδα», δήλωσε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πιλότος έχει συλληφθεί και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας.

Παράλληλα, είπε ότι έδωσε εντολή στις ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας να λάβουν μέτρα ώστε να αποτραπούν παρόμοιες απόπειρες στο μέλλον.

Τέλος, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαιρέτησε «τους ήρωες που έσωσαν πολλές ζωές και επέδειξαν μεγάλη γενναιότητα». «Απέτρεψαν μια πολύ σοβαρή τραγωδία», κατέληξε.

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