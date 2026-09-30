Δύσκολες ώρες για τη Χρυσούλα Διαβάτη - Σε κατατονία η αγαπημένη ηθοποιός

Την αποκάλυψη έκανε ο σύζυγός της, Νικήτας Τσακίρογλου

Δημήτρης Δρίζος

Δύσκολες ώρες για τη Χρυσούλα Διαβάτη - Σε κατατονία η αγαπημένη ηθοποιός
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  • Η Χρυσούλα Διαβάτη βρίσκεται σε κατάσταση κατατονίας λόγω έλλειψης κινητικότητας, σύμφωνα με τον σύζυγό της Νικήτα Τσακίρογλου.
  • Η υγεία της παρουσιάζει βελτίωση και στο σπίτι υπάρχει άτομο που αναλαμβάνει μέρος της φροντίδας της.
  • Η κόρη τους, Μαρία, βοηθάει σημαντικά στα πρακτικά ζητήματα φροντίδας της μητέρας της.
  • Ο Νικήτας Τσακίρογλου εκφράζει αισιοδοξία για την ανάρρωσή της και την επιστροφή της κοντά στον κόσμο.
  • Η κατάσταση της οφείλεται σε απότομη εμφάνιση αυτοάνοσου νευρικής φύσεως.
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Για τη δύσκολη περίοδο που περνά η Χρυσούλα Διαβάτη μίλησε ο Νικήτας Τσακίρογλου, αποκαλύπτοντας νεότερα για την κατάσταση της υγείας της και περιγράφοντας την καθημερινότητά τους.

Ο σπουδαίος ηθοποιός, που βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της συζύγου του, αναφέρθηκε στη δοκιμασία που αντιμετωπίζουν, τονίζοντας πως αυτή την περίοδο έχουν περισσότερο από ποτέ ανάγκη ο ένας τον άλλον. «Έχω και το πρόβλημα της Χρυσούλας. Τώρα χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον γιατί έχουμε ανθρώπινο χρέος», ανέφερε στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Όπως αποκάλυψε, η κατάσταση της Χρυσούλας Διαβάτη παρουσιάζει βελτίωση, ενώ στο σπίτι υπάρχει άνθρωπος που έχει αναλάβει μέρος της φροντίδας της. Σημαντική είναι και η βοήθεια της κόρης τους, Μαρίας, η οποία βρίσκεται κοντά στους γονείς της και αναλαμβάνει πρακτικά ζητήματα. «Πάει καλύτερα. Έχουμε έναν άνθρωπο που τη φροντίζει για κάτι το οποίο δεν μπορώ εγώ. Έχω και την κόρη μου, η οποία βοηθάει στα διαδικαστικά», εξήγησε.

Ο Νικήτας Τσακίρογλου περιέγραψε στη συνέχεια τις δυσκολίες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η σύζυγός του. «Μιλάει, συνεννοούμαστε για κάποια πράγματα που θέλει, αλλά βρίσκεται σε μια κατατονία λόγω έλλειψης κινητικότητας. Είναι δύσκολα τα πράγματα», είπε. Παρά τη δοκιμασία, ο ίδιος εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η Χρυσούλα Διαβάτη θα καταφέρει να επιστρέψει κοντά στον κόσμο. «Δεν της λείπει η δουλειά της, θέλει να γίνει καλά. Θα επανέλθει σύντομα και θα βρεθεί κοντά στον κόσμο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «τα αυτοάνοσα συμβαίνουν απότομα, ιδιαίτερα αυτά που είναι νευρικής φύσεως».

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