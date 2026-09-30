Politico: Η Ε.Ε. ετοιμάζεται για 100 δισ. περικοπές δαπανών στον προϋπολογισμό της

Η ιρλανδική προεδρία αναμένεται να μειώσει τα 2 τρισ. ευρώ της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δαπάνες της Ε.Ε.

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Politico: Η Ε.Ε. ετοιμάζεται για 100 δισ. περικοπές δαπανών στον προϋπολογισμό της
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η ιρλανδική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ σχεδιάζει περικοπές δαπανών άνω των 100 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό της Ένωσης.
  • Κύρια ευρωπαϊκά κράτη, με επικεφαλής τη Γερμανία, ζητούν δραστική μείωση των ευρωπαϊκών δαπανών για να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους δυνατότητες.
  • Ομάδα χωρών γνωστή ως «Φίλοι της Συνοχής», συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, Ισπανίας και Πολωνίας, αντιτίθεται στις περικοπές και υποστηρίζει αύξηση του προϋπολογισμού.
  • Η Ιρλανδία αναμένεται να παρουσιάσει νέα πρόταση προϋπολογισμού την επόμενη εβδομάδα, αλλά δεν έχει δημοσιοποιήσει ακόμη τις τελικές της προθέσεις.
  • Οι περικοπές πιθανόν θα προκαλέσουν δυσαρέσκεια στις χώρες που στηρίζονται σε επιδοτήσεις και περιφερειακές ενισχύσεις, όπως επισημαίνουν διπλωμάτες της ΕΕ.
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Οι κυβερνήσεις της Ε.Ε. προετοιμάζονται για την επικείμενη πρόταση σχετικά με τον επόμενο προϋπολογισμό της Ένωσης, η οποία θα περιλαμβάνει περικοπές δαπανών άνω των 100 δισ. ευρώ, μεταδίδει το περιοδικό Politico επικαλούμενο τέσσερις ανώνυμους διπλωμάτες της Ε.Ε.

Ορισμένες χώρες ανησυχούν ότι η χρηματοδότηση για τα δικά τους έργα, συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων προς τους αγρότες και των περιφερειακών ενισχύσεων, θα υποστεί δραστική μείωση από την ιρλανδική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Η Ιρλανδία αναμένεται να παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα ένα έγγραφο με νέα στοιχεία για τον προϋπολογισμό το οποίο θα τεθεί σε διαπραγμάτευση. Σύμφωνα με το Politico, η Γερμανία είναι αυτή που ηγείται των ευρωπαϊκών χωρών που ζητούν δραστική μείωση στα ευρωπαϊκά έξοδα.

«Εάν το ιρλανδικό διαπραγματευτικό πακέτο (δηλαδή η επόμενη πρόταση προϋπολογισμού) πρόκειται να χρησιμεύσει ως βάση για περαιτέρω συζητήσεις, πρέπει να καθορίζει ένα συνολικό ύψος που να μπορεί ρεαλιστικά να χρηματοδοτηθεί από εκείνους που φέρουν το κύριο οικονομικό βάρος», έγραψαν οι ηγέτες της Γερμανίας, της Δανίας, της Ολλανδίας, της Αυστρίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας σε επιστολή προς τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας Μιχόλ Μάρτιν.

Με τις περικοπές είναι αντίθετο το δεύτερο «στρατόπεδο» που έχει δημιουργηθεί στην Ε.Ε., το οποίο είναι γνωστό ως «Φίλοι της Συνοχής». Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται η Ιταλία, η Ισπανία και η Πολωνία, η οποία τάσσεται υπέρ ενός μεγαλύτερου προϋπολογισμού.

Ένας από τους Ευρωπαίους διπλωμάτες είπε: «Αναμένω ότι θα γίνουν περικοπές που θα δυσαρεστήσουν τους Φίλους της Συνοχής». Στον ρόλο της ως ουδέτερου μεσολαβητή στις συζητήσεις, η Ιρλανδία δεν έχει αποκαλύψει δημοσίως τις προθέσεις της. «Δεν έχουμε καν φτάσει στο στάδιο να εξετάσουμε το ενδεχόμενο περικοπών ή αυξήσεων», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ιρλανδίας, Τόμας Μπερν.

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