Γιατί ζαλίζεστε και «όλα γυρίζουν» όταν αλλάζετε πλευρό στο κρεβάτι;

Η αλλαγή θέσης στο κρεβάτι μπορεί να προκαλέσει μια ξαφνική αίσθηση ζαλάδας, παρόλο που όλα παραμένουν ακίνητα. Μια συνηθισμένη εξήγηση είναι ο καλοήθης παροξυσμικός ίλιγγος θέσης (BPPV), μια πάθηση του έσω ωτός κατά την οποία μικροσκοπικοί κρύσταλλοι που έχουν μετατοπιστεί παρεμβαίνουν στα σήματα που βοηθούν τον εγκέφαλο να αντιληφθεί την κίνηση.

Η αίσθηση περιστροφής μπορεί να είναι έντονη, ωστόσο κάθε επεισόδιο είναι συνήθως σύντομο. Η αναγνώριση αυτού του μοτίβου μπορεί να καθοδηγήσει τη διάγνωση, αλλά το γεγονός ότι η κίνηση προκαλεί ζάλη δεν αρκεί από μόνο του, για να επιβεβαιωθεί η πάθηση.

Τι χαρακτηρίζει τον ίλιγγο θέσης;

Ο BPPV προκαλεί συνήθως σύντομα επεισόδια περιστροφής μετά από συγκεκριμένες αλλαγές στη θέση του κεφαλιού, όπως το γύρισμα στο πλάι, η κατάκλιση (ξάπλωμα), το κοίταγμα προς τα πάνω ή το σκύψιμο.

Η αίσθηση περιστροφής συνήθως υποχωρεί μέσα σε ένα λεπτό, εφόσον το κεφάλι παραμείνει ακίνητο. Μια νέα κίνηση μπορεί να πυροδοτήσει ένα επόμενο επεισόδιο. Μπορεί, επίσης, να συνοδεύεται από ναυτία.

Τα σύντομα επεισόδια, που προκαλούνται από την κίνηση, διαφέρουν από τον συνεχή ίλιγγο, ο οποίος απλώς επιδεινώνεται κατά την κίνηση. Η ζαλάδα που διαρκεί ώρες δεν αποτελεί το τυπικό μοτίβο του BPPV και απαιτεί διαφορετική αξιολόγηση.

Εάν αυτά τα επεισόδια εμφανίζονται για πρώτη φορά, συμβουλευτείτε γιατρό. Προγραμματίστε εξέταση εάν τα επεισόδια επαναλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις καθημερινές σας δραστηριότητες.

Πώς μπορούν οι μικροσκοπικοί κρύσταλλοι να δώσουν την εντύπωση ότι το δωμάτιο γυρίζει;

Το εσωτερικό αυτί περιέχει κρυστάλλους ανθρακικού ασβεστίου, οι οποίοι φυσιολογικά βοηθούν στην αντίληψη της βαρύτητας και της κίνησης. Ο BPPV εκδηλώνεται όταν ορισμένοι από αυτούς τους κρυστάλλους μετατοπίζονται και εισέρχονται σε έναν από τους ημικυκλικούς σωλήνες (που περιέχουν υγρό και ανιχνεύουν την περιστροφή της κεφαλής).

Καθώς αλλάζετε θέση, τα ελεύθερα σωματίδια μετακινούνται και διαταράσσουν το υγρό του σωλήνα. Αυτό παράγει παραπλανητικά σήματα κίνησης, δημιουργώντας την εντύπωση ότι εσείς ή το περιβάλλον σας περιστρέφεστε.

Συχνά, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αιτία για την μετατόπιση των κρυστάλλων. Ωστόσο, ο καλοήθης παροξυσμικός ίλιγγος θέσης μπορεί επίσης να εμφανιστεί μετά από τραυματισμό στο κεφάλι.

Ο όρος «καλοήθης» δεν σημαίνει ότι η εμπειρία είναι ασήμαντη: τα συμπτώματα μπορεί να είναι ιδιαίτερα δυσάρεστα και να αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσης.

Ποια συμπτώματα χρήζουν επείγουσας ιατρικής φροντίδας;

Ο ίλιγγος που συνοδεύεται από νέα νευρολογικά συμπτώματα απαιτεί επείγουσα αξιολόγηση, καθώς ενδέχεται να οφείλεται σε εγκεφαλικό επεισόδιο ή άλλη σοβαρή πάθηση.

Αναζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια για τον ίλιγγο εάν παρουσιάζετε:

Δυσκολία στην ομιλία

Αδυναμία στο πρόσωπο ή νέα αδυναμία/μούδιασμα σε χέρι ή πόδι

Διπλωπία (διπλή όραση) ή απώλεια όρασης

Νέα αδυναμία ορθοστασίας, ακόμη και με υποστήριξη

Ξαφνικό, έντονο και ανεξήγητο πονοκέφαλο ή πόνο στον αυχένα

Η νέα, έντονη και συνεχής ζάλη (ίλιγγος) που συνοδεύεται από εμέτους και δυσκολία στο περπάτημα απαιτεί επίσης επείγουσα ιατρική εκτίμηση, ακόμη και αν δεν υπάρχει εμφανής μυϊκή αδυναμία ή δυσκολία στην ομιλία. Η νέα απώλεια ακοής που συνοδεύει τη ζάλη απαιτεί άμεση ιατρική εκτίμηση. Και προσοχή: μην οδηγήσετε εσείς οι ίδιοι προς τον γιατρό.

Πώς επιβεβαιώνει ο γιατρός τη διάγνωση του BPPV;

Ο γιατρός συνδυάζει το ιστορικό των συμπτωμάτων με δοκιμασίες θέσης, παρατηρώντας για τυχόν χαρακτηριστικές ακούσιες κινήσεις των ματιών.

Το τεστ Dix-Hallpike περιλαμβάνει την μετάβαση από την καθιστή στην ύπτια θέση (ξάπλωμα ανάσκελα) με το κεφάλι τοποθετημένο με συγκεκριμένο τρόπο. Ενδέχεται να απαιτηθεί μια διαφορετική δοκιμασία, που περιλαμβάνει την περιστροφή του κεφαλιού κατά την κατάκλιση, για την αξιολόγηση ενός άλλου ημικυκλικού σωλήνα του έσω ωτός.

Αυτές οι τεχνικές βοηθούν στον εντοπισμό της πλευράς και του σωλήνα που έχουν επηρεαστεί, καθώς και στη διαφοροποίηση του BPPV από άλλες αιτίες. Περιγράψτε πόση ώρα διαρκεί κάθε επεισόδιο ιλίγγου, ποιες κινήσεις το πυροδοτούν και αν παρατηρείτε αλλαγές στην ακοή ή άλλα συμπτώματα.

Ποια θεραπεία μπορεί να σταματήσει τη ζαλάδα;

Ένας χειρισμός επανατοποθέτησης μπορεί να κατευθύνει τους μετατοπισμένους κρυστάλλους έξω από τον επηρεαζόμενο σωλήνα. Η τεχνική Epley χρησιμοποιείται συνήθως για τη συχνότερη μορφή BPPV, η οποία αφορά τον οπίσθιο ημικυκλικό σωλήνα, ενώ άλλες μορφές απαιτούν διαφορετικές κινήσεις.

Η θεραπεία μπορεί να αποδώσει γρήγορα, αν και ορισμένα άτομα χρειάζονται επαναλαμβανόμενες συνεδρίες. Συμπτώματα που επιμένουν μετά τη θεραπεία πρέπει να επαναξιολογούνται, καθώς ο καλοήθης παροξυσμικός ίλιγγος θέσης μπορεί να υποτροπιάσει.

Η θεραπεία στο σπίτι μπορεί να είναι κατάλληλη αφότου ο γιατρός επιβεβαιώσει τη διάγνωση και σας δείξει την κατάλληλη τεχνική. Παθήσεις του αυχένα ή της πλάτης, ορισμένες αγγειακές παθήσεις και τυχόν αποκόλληση αμφιβληστροειδούς μπορεί να καθιστούν ακατάλληλη την εκτέλεση χειρισμών χωρίς επίβλεψη.

Όσο επιμένουν τα συμπτώματα, φροντίστε να σηκώνεστε αργά από το κρεβάτι, να κάθεστε αν νιώσετε ζάλη και να χρησιμοποιείτε φωτισμό όταν μετακινείστε τη νύχτα. Αποφύγετε την οδήγηση όσο σας επηρεάζει ο ίλιγγος.

Συμπέρασμα

Το σύντομο αίσθημα περιστροφικής ζαλάδας κατά την αλλαγή θέσης στο κρεβάτι μπορεί να οφείλεται σε κάποια αντιμετωπίσιμη πάθηση του έσω ωτός. Η αξιολόγηση συμβάλλει στον καθορισμό του κατάλληλου χειρισμού, ενώ το επίμονο αίσθημα περιστροφής ή η συνύπαρξη προειδοποιητικών ενδείξεων απαιτούν διαφορετική, πιο άμεση αντιμετώπιση.

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