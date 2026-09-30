Σεπόλια: Η κατάσταση της υγείας του μαθητή που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Snapshot Μαθητής τραυματίστηκε μετά από παράσυρση από αυτοκίνητο στα Σεπόλια.

Ο μαθητής υπέστη κάταγμα στο πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Το ατύχημα προκάλεσε ζημιές στο παρμπρίζ του οχήματος και κυκλοφοριακά προβλήματα στην οδό Αδμήτου.

Οι συνθήκες και τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου στα Σεπόλια, όταν ένας μαθητής παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Το ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της οδού Περγάμου. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, από την παράσυρση ο μαθητής υπέστη κάταγμα στο πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης προκλήθηκαν εμφανείς ζημιές στο παρμπρίζ του οχήματος, όπως αποτυπώνεται και στη φωτογραφία.

Το τροχαίο προκάλεσε επίσης κυκλοφοριακά προβλήματα στην οδό Αδμήτου, στο ύψος της οδού Περγάμου.

Οι συνθήκες και τα ακριβή αίτια του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

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