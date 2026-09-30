Μητσοτάκης προς υπουργούς: Να υπερασπίζεστε το σύνολο του κυβερνητικού έργου

Τι ανέφερε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος προς τους υπουργούς

Παναγιώτης Βελισσάρης

Μητσοτάκης προς υπουργούς: Να υπερασπίζεστε το σύνολο του κυβερνητικού έργου
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  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε μήνυμα προς τους υπουργούς κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.
  • Μετά την παρουσίαση των μέτρων στήριξης, κάλεσε τους υπουργούς να υπερασπίζονται το συνολικό κυβερνητικό έργο.
  • Η παρότρυνση αφορούσε την υπεράσπιση πέρα από το προσωπικό τους χαρτοφυλάκιο.
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Μήνυμα προς τους υπουργούς έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια τη συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Αφού ολοκλήρωσε την παρουσίαση των μέτρων στήριξης, απευθυνόμενος προς τους υπουργούς, τους παρότρυνε με νόημα να υπερασπίζονται το σύνολο του κυβερνητικού έργου και όχι μόνο το χαρτοφυλάκιό τους.

Η αναφορά Μητσοτάκη

«Νομίζω ότι, από αυτή την άποψη, είναι κρίσιμο να εμφανιζόμαστε όλες και όλοι ενήμεροι για τη μεγάλη εικόνα, όσο και για τις επιμέρους επιλογές μας. Να μην αρνούμαστε τη δύσκολη καθημερινότητα, να εξηγούμε όμως, με θάρρος και με αυτοπεποίθηση, ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Διότι ο μόνος δρόμος για να υπερβούμε αυτή τη διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και των μέτρων στήριξης της κοινωνίας, με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε:

«Επιμένω, λοιπόν, στη διαπίστωση ότι περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός, η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρικ της προπαγάνδας, αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι ώριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα απ’ όλους εμάς, τα στελέχη της κυβέρνησης».

«Ξέρουμε πολύ καλά, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στη δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα, σε αυτές τις συνθήκες, ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πειστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Αλλά μέχρι τότε, βέβαια, είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές Βουλευτών και Υπουργών», σημείωσε και πρόσθεσε:

«Στο μεταξύ, προέχει το ορατό κυβερνητικό έργο και η προβολή που του αξίζει, με σεβασμό, γιατί σε αυτό καθρεφτίζονται οι προσπάθειες του λαού μας, με σεμνότητα, γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας, αλλά και με περηφάνεια, γιατί έτσι δικαιώνεται και το σύνθημα «το είπαμε και το κάνουμε».

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