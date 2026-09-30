Ιράν: Έλαβε την επίσημη πρόταση - απάντηση των ΗΠΑ για το Ορμούζ

Snapshot Το Ιράν έλαβε επίσημη απάντηση από τις ΗΠΑ για την πρότασή του σχετικά με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η ιρανική πρόταση περιλαμβάνει το ξεπάγωμα ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, άρση του αποκλεισμού λιμανιών και απαγόρευσης πώλησης πετρελαίου, καθώς και διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Η αμερικανική απάντηση περιγράφει μια επταήμερη περίοδο οικοδόμησης εμπιστοσύνης για την επιστροφή σε ενισχυμένη συμφωνία που είχε συμφωνηθεί τον Ιούνιο.

Οι κύριες διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών αφορούν τη σειρά εφαρμογής των βημάτων και όχι τα ίδια τα στοιχεία του σχεδίου.

Μεσολαβητές από το Κατάρ μετέφεραν την αμερικανική απάντηση στην Τεχεράνη σε συνάντηση στη Ντόχα με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Snapshot powered by AI

Το Ιράν έλαβε επίσημη απάντηση από τις ΗΠΑ για την πιο πρόσφατη πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση χωρίς να δώσει διευκρινίσεις για το περιεχόμενο.

«Σήμερα στη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου παρουσιάστηκε στον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν από τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί η πρόταση της αμερικανικής πλευράς», δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Φατεμέχ Μοχατζερανί, όπως μετέδωσε το πρακτορείο IRNA.

Νωρίτερα αξιωματούχος είχε δηλώσει στο Reuters ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ενημερώθηκε μέσω μεσολαβητών του Κατάρ για την απάντηση των ΗΠΑ στο ιρανικό σχέδιο των επτά ημερών με στόχο να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών συνομίλησαν τη Δευτέρα με μεσολαβητές που προσπαθούν να τερματίσουν τον πόλεμο της Ουάσιγκτον με το Ιράν, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν «πολύ σύντομα».

Ο CEO της JP Morgan Τζέιμι Ντάιμον AP

Το Ιράν παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα μια πρόταση επτά ημερών, βάσει της οποίας θα μπορούσε να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και να αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητοι όροι. Το Ιράν ουσιαστικά προτείνει το ξεπάγωμα ορισμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και της απαγόρευσης στην πώληση ιρανικού πετρελαίου και την άμεση έναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Οι μεσολαβητές του Κατάρ ενημέρωσαν την Τεχεράνη για την απάντηση της Ουάσινγκτον τη Δευτέρα σε συνάντηση που είχαν στη Ντόχα με τον Αραγτσί και την ομάδα του, εξήγησε ο αξιωματούχος.

Το κείμενο περιγράφει μια περίοδο επτά ημερών για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης, προκειμένου οι δύο πλευρές να επιστρέψουν σε μια ενισχυμένη εκδοχή του μνημονίου συνεννόησης στο οποίο είχαν συμφωνήσει τον Ιούνιο -περιλαμβανομένων συγκεκριμένων βημάτων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν-, δήλωσε ο αξιωματούχος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι βασικές διαφωνίες αφορούν την αλληλουχία των βημάτων και όχι τα επιμέρους στοιχεία του σχεδίου, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

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