ΗΠΑ: Συνεχίζεται η οικονομική πίεση στο Ιράν – Νέες κυρώσεις από το αμερικανικό ΥΠΟΙΚ

Snapshot Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε τη συνέχιση της οικονομικής πίεσης προς το Ιράν, στοχεύοντας πρόσωπα και εταιρείες που στηρίζουν οικονομικά ή τεχνολογικά την Τεχεράνη.

Οι ΗΠΑ δε θα ανεχθούν καμία μορφή στήριξης προς το ιρανικό καθεστώς και θα εντοπίζουν όσους διευκολύνουν την Τεχεράνη.

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) επέβαλε κυρώσεις σε 10 πρόσωπα και οντότητες σε πέντε χώρες για προμήθεια όπλων στο ιρανικό υπουργείο Άμυνας.

Οι κυρώσεις στοχεύουν στον περιορισμό της δυνατότητας του Ιράν να ανασυγκροτήσει τα εξοπλιστικά του προγράμματα και στην αύξηση του κόστους συνεργασίας με την Τεχεράνη στις στρατιωτικές προμήθειες. Snapshot powered by AI

Τη συνέχιση της οικονομικής πίεσης προς το Ιράν προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, ξεκαθαρίζοντας ότι στο στόχαστρο θα παραμένουν πρόσωπα και εταιρείες που στηρίζουν οικονομικά ή τεχνολογικά την Τεχεράνη.

«Το υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει να στοχοποιεί και να διαταράσσει όσους παρέχουν υλική, τεχνολογική ή οικονομική στήριξη που επιτρέπει στο ιρανικό καθεστώς να διατηρεί τη δραστηριότητά του», ανέφερε ο Μπέσεντ σε ανακοίνωση.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ «δεν θα ανεχθούν καμία στήριξη προς το καθεστώς» και θα συνεχίσουν να εντοπίζουν και να απομονώνουν όσους, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, διευκολύνουν την Τεχεράνη.

Νέες κυρώσεις σε 10 πρόσωπα και οντότητες

Οι δηλώσεις Μπέσεντ έγιναν ενώ το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών (OFAC) επέβαλε κυρώσεις σε 10 πρόσωπα και οντότητες σε πέντε χώρες.

Οι αμερικανικές αρχές τους κατηγορούν ότι συμμετείχαν στην προμήθεια όπλων και εξαρτημάτων για το ιρανικό υπουργείο Άμυνας και Υποστήριξης των Ενόπλων Δυνάμεων (MODAFL).

Το MODAFL έχει την ευθύνη για την έρευνα, την παραγωγή και την προμήθεια οπλικών συστημάτων για τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, ενώ εποπτεύει και οργανισμούς που εμπλέκονται στην ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, οι νέες κυρώσεις έχουν στόχο να περιορίσουν περαιτέρω τη δυνατότητα του Ιράν να ανασυγκροτήσει τα εξοπλιστικά του προγράμματα και να αυξήσουν το κόστος για όσους συνεργάζονται με την Τεχεράνη στις στρατιωτικές προμήθειες.