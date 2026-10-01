58η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 120 επιχειρήσεις προσφέρουν περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας

Snapshot Η 58η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ θα πραγματοποιηθεί στις 10 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν πάνω από 120 επιχειρήσεις που προσφέρουν περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ανέργους και εργαζόμενους που αναζητούν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες ή αλλαγή εργασίας.

Οι επισκέπτες μπορούν να συναντήσουν υπεύθυνους επιλογής προσωπικού, να καταθέσουν βιογραφικό και να ενημερωθούν για διαθέσιμες θέσεις.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και απαιτείται προεγγραφή μέσω της πλατφόρμας eventora.com. Snapshot powered by AI

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει την 58η «Ημέρα Καριέρας» το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, από τις 10:00 έως τις 18:00, στο ξενοδοχείο Divani Caravel (Λεωφόρος Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, 161 21 Αθήνα).

Στην 58η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στην Αθήνα θα συμμετάσχουν περισσότερες από 120 επιχειρήσεις με 3.000 θέσεις εργασίας.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ανέργους που αναζητούν εργασία, καθώς και σε εργαζομένους που ενδιαφέρονται για νέες επαγγελματικές ευκαιρίες ή επιθυμούν να αλλάξουν εργασία.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να συναντήσουν απευθείας υπευθύνους επιλογής προσωπικού των επιχειρήσεων, να καταθέσουν το βιογραφικό τους και να συζητήσουν για τις διαθέσιμες θέσεις και τις δυνατότητες συνεργασίας.

Οι θέσεις εργασίας καλύπτουν διαφορετικούς κλάδους και ειδικότητες και απευθύνονται σε υποψηφίους όλων των επιπέδων εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και επαγγελματικής εμπειρίας.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Η προεγγραφή πραγματοποιείται στον σύνδεσμο: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-athina-10-2026

Σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, στελέχη της ΔΥΠΑ και της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) θα ενημερώνουν τους ενδιαφερομένους για τα ανοιχτά προγράμματα απασχόλησης, τις δράσεις και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που παρέχει η ΜΕΜΜΕ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/memme.