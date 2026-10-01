Λεωφόρος Κηφισού: Σε ισχύ οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Snapshot Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Κηφισού ισχύουν από 28 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου, τις ώρες 23:00-05:00.

Οι διακοπές κυκλοφορίας θα γίνονται τμηματικά σε συγκεκριμένα τμήματα και ρεύματα κυκλοφορίας, με εκ περιτροπής κλείσιμο σε ορισμένες ημερομηνίες.

Κατά τις διακοπές, η κυκλοφορία θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να ακολουθούν την οδική σήμανση και να είναι προσεκτικοί στα σημεία των εργασιών. Snapshot powered by AI

Προσωρινές και τμηματικές διακοπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, έως και την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, κατά τις ώρες 23:00 έως 05:00 της επομένης, στη Λεωφόρο Κηφισού, λόγω εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στα εξής τμήματα:

30 Σεπτεμβρίου (μέχρι ξημερώματα 1 Οκτωβρίου): από τη Λεωφόρο Π. Ράλλη έως την οδό Σιώκου, στο ρεύμα προς Λαμία.

29 και 30 Σεπτεμβρίου (μέχρι ξημερώματα 1 Οκτωβρίου): από τη Λεωφόρο Π. Ράλλη έως την οδό Μακρυγιάννη, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

1 Οκτωβρίου: από το ύψος της οδού Σιώκου έως το ύψος του καταστήματος «ΓΑΛΑΞΙΑΣ», στο ρεύμα προς Λαμία.

Κατά τη διάρκεια των διακοπών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος. Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.