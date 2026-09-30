Δραματικές στιγμές στον αέρα - Νετανιάχου: «Ήρωας» ο πιλότος που απέτρεψε τη συντριβή του Flydubai

Snapshot Πιλότος μαχαίρωσε τον συγκυβερνήτη του πτήση Flydubai από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ και προσπάσε να ρίξει το αεροπλάνο, με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου.

Επιβάτες και μέλη πληρώματος ακινητοποίησαν τον δράστη, αποτρέποντας τραγωδία, και το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία.

Ο τραυματισμένος κυβερνήτης Smit Machchhar νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση και χαρακτηρίστηκε «ήρωας» από τον Νετανιάχου.

Η πτήση έχασε πάνω από 5.000 μέτρα ύψους σε λιγότερο από δύο λεπτά και εξέπεμψε κωδικούς έκτακτης ανάγκης για αεροπειρατεία.

Η Flydubai ανέστειλε τις πτήσεις προς Ισραήλ έως ολοκλήρωσης των ερευνών, ενώ το Ισραήλ θεωρεί το περιστατικό απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο την υπονόμευση των σχέσεων με τα ΗΑΕ. Snapshot powered by AI

Ο πιλότος συνελήφθη αφού φέρεται να μαχαίρωσε τον συγκυβερνήτη του μέσα στο πιλοτήριο αεροσκάφους που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ και στη συνέχεια «προφανώς επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο», σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

https://www.instagram.com/p/Dd7AjolDvxi/

Επιβάτες και μέλη του πληρώματος κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη και να ανακτήσουν τον έλεγχο του αεροσκάφους της Flydubai, στο οποίο επέβαιναν περισσότερα από 170 άτομα. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Ταμπούκ, στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία.

Οι επιβάτες, στη συντριπτική τους πλειονότητα Ισραηλινοί, μεταφέρθηκαν αργότερα την Τετάρτη στο Τελ Αβίβ με ειδική πτήση επαναπατρισμού.

Ο πιλότος που τραυματίστηκε από την επίθεση ταυτοποιήθηκε ως ο Ινδός κυβερνήτης Smit Machchhar. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η κατάστασή του είναι σταθερή.

Ο Νετανιάχου τον χαρακτήρισε «πραγματικό ήρωα», εξαίροντας την «εξαιρετική γενναιότητά» του.

«Παρά το γεγονός ότι είχε μαχαιρωθεί και τραυματιστεί σοβαρά, αντέδρασε, αντιστάθηκε, άνοιξε την πόρτα του πιλοτηρίου και έδωσε τη δυνατότητα σε επιβάτες και πλήρωμα να ακινητοποιήσουν τον δράστη, αποτρέποντας μια καταστροφή στον αέρα», έγραψε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στο X.

«Έσωσε τις ζωές 174 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων Ισραηλινοί πολίτες και υπήκοοι άλλων χωρών», πρόσθεσε.

Η πρεσβεία της Ινδίας στη Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι ο Machchhar νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Η πτήση έχασε πάνω από 5.000 μέτρα σε λιγότερο από δύο λεπτά

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα το κίνητρο της επίθεσης. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, έκανε λόγο για «απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης».

Η πτήση FZ1073 της Flydubai είχε απογειωθεί από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι στις 03:05 GMT, με προορισμό το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Ισραήλ.

Περίπου δυόμισι ώρες μετά την απογείωση, τα στοιχεία της υπηρεσίας παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24 κατέγραψαν απότομη κάθοδο του αεροσκάφους πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Το αεροπλάνο έχασε περισσότερα από 17.000 πόδια, δηλαδή πάνω από 5.000 μέτρα ύψους, μέσα σε λιγότερο από δύο λεπτά.

Λίγα λεπτά αργότερα εξέπεμψε τον κωδικό έκτακτης ανάγκης squawk 7700 και στη συνέχεια τον άλλαξε σε squawk 7500, τον κωδικό που χρησιμοποιείται για να δηλωθεί παράνομη επέμβαση ή αεροπειρατεία.

Περίπου 20 λεπτά αργότερα το αεροσκάφος άλλαξε πορεία και επέστρεψε προς τη Σαουδική Αραβία, όπου άρχισε χειροκίνητη κάθοδο για προσγείωση. Λιγότερο από μία ώρα αργότερα εξέπεμψε ξανά τον κωδικό 7700.

Μετά το περιστατικό, οι αεροπορικές δυνάμεις του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας απογείωσαν μαχητικά αεροσκάφη, ενώ ο Νετανιάχου συγκάλεσε επείγουσες διαβουλεύσεις.

Επιβάτες εισέβαλαν στο πιλοτήριο

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για καβγά μεταξύ των δύο πιλότων, ο οποίος είχε οδηγήσει στην απότομη απώλεια ύψους και στην αναγκαστική προσγείωση.

Τις επόμενες ώρες, ωστόσο, μαρτυρίες επιβατών και η δήλωση του Νετανιάχου έδωσαν διαφορετική εικόνα: ένας από τους πιλότους φέρεται να μαχαίρωσε τον άλλο και, σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, «προφανώς επιχείρησε να ρίξει» το αεροσκάφος.

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι Ισραηλινός επιβάτης τού περιέγραψε πως «το αεροπλάνο άρχισε να περιστρέφεται και να χάνει ύψος», προτού ο ίδιος και μέλος του πληρώματος καταφέρουν να μπουν στο πιλοτήριο και να ακινητοποιήσουν τον πιλότο που είχε πραγματοποιήσει την επίθεση.

Δύο μέλη πληρώματος της Flydubai που ταξίδευαν στην πτήση χωρίς να βρίσκονται εκείνη την ώρα σε υπηρεσία ανέλαβαν στη συνέχεια τον έλεγχο και προσγείωσαν το αεροσκάφος με ασφάλεια, σύμφωνα με την εταιρεία.

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε το περιστατικό «πολύ σοβαρό συμβάν ασφαλείας», επισημαίνοντας ότι οι ισραηλινές υπηρεσίες βρίσκονται σε στενή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές για την ασφάλεια των επιβατών.

Σε αντίθεση με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας, ο πρωθυπουργός δεν απέδωσε συγκεκριμένο κίνητρο στον δράστη.

«Χαιρετίζω αυτούς τους ήρωες, οι οποίοι επέδειξαν εξαιρετική ετοιμότητα και θάρρος. Έσωσαν πολλές ζωές και απέτρεψαν μια μεγάλη καταστροφή», δήλωσε.

«Τον έπιασα με κεφαλοκλείδωμα»

Οι επιβάτες της FZ1073 έφθασαν στο Τελ Αβίβ περίπου στις 18:40 τοπική ώρα. Στο αεροδρόμιο τούς υποδέχθηκαν συγγενείς, φίλοι και συγκεντρωμένοι που τραγουδούσαν, χόρευαν και κρατούσαν ισραηλινές σημαίες.

Διασώστης της ισραηλινής υπηρεσίας ασθενοφόρων ανέφερε στο BBC ότι αρκετοί επιβάτες ήταν ιδιαίτερα φορτισμένοι συναισθηματικά και έκλαιγαν καθώς αποβιβάζονταν.

Ένας από τους επιβάτες, ο Yaniv Hayun, συναντήθηκε με τον Νετανιάχου και περιέγραψε πώς ο ίδιος και άλλοι επιβαίνοντες κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη.

Όπως είπε, ο τραυματισμένος πιλότος βρισκόταν πολύ κοντά στην πόρτα του πιλοτηρίου, γεγονός που δυσκόλευε την είσοδό τους. Προτού καταρρεύσει, ωστόσο, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα.

Ο Hayun ανέφερε ότι ακινητοποίησε με κεφαλοκλείδωμα τον επιτιθέμενο, ο οποίος, όπως υποστήριξε, προσπαθούσε να θέσει εκτός λειτουργίας το αεροσκάφος. Στη συνέχεια άλλοι επιβάτες βοήθησαν να τον κρατήσουν στο έδαφος.

Ο ίδιος είπε ακόμη ότι τράβηξε τα χειριστήρια του αεροπλάνου και, αφού το αεροσκάφος σταθεροποιήθηκε, άλλος πιλότος ανέλαβε τον έλεγχο.

Ένας ακόμη επιβάτης, ο Zvika Meness, δήλωσε στο ισραηλινό δημόσιο δίκτυο Kan News ότι οι επιβάτες έδεσαν τον δράστη χρησιμοποιώντας ακόμη και τα δικά του δεματικά καλωδίων και ακουστικά από το σύστημα ψυχαγωγίας του αεροσκάφους.

«Υπάρχουν εδώ παιδιά και οικογένειες που πέρασαν μια εξαιρετικά σοβαρή και βαθιά τραυματική εμπειρία», ανέφερε.

Η ανακοίνωση της Flydubai

Η Flydubai επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε «συμπλοκή στο πιλοτήριο» και ότι το αεροσκάφος τέθηκε υπό έλεγχο από μέλη του πληρώματος της εταιρείας που ταξίδευαν με την πτήση.

Τα συγκεκριμένα μέλη του πληρώματος άλλαξαν την πορεία του αεροσκάφους και το προσγείωσαν με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Ταμπούκ.

Εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας τόνισε ότι άμεση προτεραιότητα είναι η ασφάλεια, η υγεία και η φροντίδα όλων των επιβατών και των μελών του πληρώματος, καθώς και η υποστήριξη της επίσημης έρευνας για το πρωτοφανές περιστατικό.

Ισραήλ: Η «απόπειρα τρομοκρατική επίθεσης» σε πτήση της flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων με τα ΗΑΕ

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε σήμερα τους διπλωμάτες του ότι το επεισόδιο σε πτήση της flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Πρόκειται για «απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο Ισραηλινούς, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις Συμφωνίες του Αβραάμ», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Έντεν Μπαρ Ταλ κατά τη διάρκεια διαδικτυακής ενημέρωσης «ισραηλινών πρεσβευτών και επικεφαλής διπλωματικών αποστολών ανά τον κόσμο».

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι μια από τις λίγες αραβικές χώρες που διατηρούν επισήμως διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ αφού υπέγραψαν το 2020 τις Συμφωνίες του Αβραάμ στη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ.

Η αεροπορική εταιρεία flydubai ανακοίνωσε πως αναστέλλει τις πτήσεις της από και προς το Ισραήλ έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες σχετικά με το επεισόδιο στην πτήση FZ 1073.

Διαβάστε επίσης