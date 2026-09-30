Κρήτη: Πατέρας ενός αγοριού ο 36χρονος που σκοτώθηκε σε πηγάδι με νερό

Snapshot 36χρονος πατέρας σκοτώθηκε μετά από πτώση σε πηγάδι με νερό στον Πύργο Μονοφατσίου, Κρήτη.

Το πηγάδι ήταν πρόχειρα καλυμμένο με ξύλο, το οποίο υποχώρησε όταν πάτησε πάνω του ο άνδρας.

Ο 36χρονος σταμάτησε για να ελέγξει ρολόι της ΔΕΗ όταν σημειώθηκε το δυστύχημα.

Οι Αρχές και η Πυροσβεστική πραγματοποίησαν επιχείρηση ανάσυρσης, αλλά ο άνδρας ανασύρθηκε νεκρός.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές. Snapshot powered by AI

Τραγικό τέλος για 36χρονο πατέρα στο Ροτάσι Ηρακλείου, ο οποίος έχασε τη ζωή του το μεσημέρι της Τετάρτης (30/09) στον Πύργο Μονοφατσίου, όταν έπεσε σε πηγάδι.

Ο πατέρας ενός μικρού αγοριού, βρισκόταν στην περιοχή με το τρακτέρ του όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, σημειώθηκε η μοιραία πτώση.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες του cretalive, ο 36χρονος σταμάτησε προκειμένου να ελέγξει ένα σημείο όπου βρίσκεται ρολόι της ΔΕΗ. Κατά την προσπάθειά του να πλησιάσει, φέρεται να πάτησε πάνω σε πηγάδι, το οποίο ήταν πρόχειρα καλυμμένο με ξύλο.

Το ξύλο υποχώρησε και ο άνδρας βρέθηκε στο εσωτερικό του πηγαδιού, το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περιείχε νερό.

Επιχείρηση για την ανάσυρση

Η πτώση κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες ξεκίνησαν επιχείρηση για την ανάσυρση του 36χρονου.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε περίπου στις 15:20, με τον άνδρα να ανασύρεται χωρίς τις αισθήσεις του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τη σορό του.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, με την οικογένεια του 36χρονου να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ανείπωτη απώλεια, καθώς αφήνει πίσω του τη σύζυγο και το μικρό του παιδί.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες εξετάζουν πώς σημειώθηκε η πτώση στο πηγάδι.

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