Μπέρναμ: «Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι το Ιράν εμπλέκεται στην απόπειρα επίθεσης στη RAF Fairford»

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, δήλωσε σήμερα ότι υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις» ότι το Ιράν εμπλέκεται στο συμβάν που σημειώθηκε την Κυριακή κοντά σε μια αεροπορική βάση της νοτιοδυτικής Αγγλίας, την οποία χρησιμοποιεί ο αμερικανικός στρατός στον πόλεμο εναντίον της Τεχεράνης.

«Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν έπαιξε κάποιον ρόλο στα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν το Σαββατοκύριακο στην αεροπορική βάση RAF Fairford», είπε ο Μπέρναμ σε συνέντευξή του στο BBC.

Από την πλευρά του, το Ιράν διαψεύδει «κατηγορηματικά» κάθε σχέση του με αυτήν την υπόθεση και χαρακτήρισε τον ισχυρισμό ως «ιρανοφοβία», όπως δήλωσε η πρεσβεία της χώρας στο Λονδίνο σε ανακοίνωση της.

Η πλήρης δήλωση της πρεσβείας:

«Η πρεσβεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στο Λονδίνο απορρίπτει κατηγορηματικά και καταδικάζει σθεναρά τις πρόσφατες αβάσιμες και κακόβουλες εικασίες που δημοσιεύθηκαν από ορισμένους Βρετανούς ιδιώτες και μέσα ενημέρωσης που προσπαθούν να συνδέσουν το Ιράν με τη σύλληψη πέντε υπόπτων στην περιοχή της βάσης RAF Fairford.

Η κυκλοφορία τέτοιων κατασκευασμένων εικασιών, ιδιαίτερα στον απόηχο των εγκληματικών επιθετικών πράξεων που διαπράχθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς κατά του ιρανικού λαού, δεν θα εξυπηρετήσει κανέναν άλλο σκοπό από το να τροφοδοτήσει την προπαγάνδα της ιρανοφοβίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τα κατάλληλα νομικά μέτρα, όπως απαιτείται, για να διασφαλίσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας και του λαού της ως απάντηση σε παραπλανητικές και επιζήμιες αφηγήσεις των μέσων ενημέρωσης».

Το χρονικό της υπόθεσης

Το Σάββατο, οι βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση κοντά στην βάση Fairford της Βρετανικής Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας, στο Γκλόστερσαϊρ, όπου σήμανε συναγερμός για «έκτακτο περιστατικό» σε εγκατάσταση που φιλοξενεί και δυνάμεις της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ για πιθανή υπόθεση που σχετίζεται με εκρηκτικά.

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης, είχαν εκκενωθεί δεκάδες κατοικίες στην περιοχή Γουέλφορντ, κοντά στη βάση, ενώ η βρετανική αστυνομία συνέλαβε πέντε άνδρες, ηλικίας 23-25, αφού μια κάτοικος ενημέρωσε τις αρχές για την παρουσία «τριών ύποπτων οχημάτων» στην περιοχή.

Οι ύποπτοι, που αρχικά κατηγορήθηκαν για «παράβαση του νόμου περί εκρηκτικών» και «προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας», αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση τη Δευτέρα και η αστυνομία ανακοίνωσε την επόμενη ημέρα ότι δεν βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί στα βανάκια που χρησιμοποιούσαν, μόνο μεγάλες ποσότητες καυσίμων.

Η έρευνα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας συνεχίζεται «σε στενή συνεργασία με τους συναδέλφους μας στις ΗΠΑ», είπε ο Μπέρναμ.

Η βάση της RAF στο Γκλόστερσαϊρ χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ για επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς εκεί σταθμεύουν μεγάλα βομβαρδιστικά και κατασκοπευτικά αεροσκάφη.

Την Τρίτη, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι στην υπόθεση εμπλέκεται «ξεκάθαρα ένας ξένος παράγοντας», χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις. Η βρετανική αστυνομία λέει μόνο ότι «ερευνά διάφορες πιθανότητες», συμπεριλαμβανομένης και της εμπλοκής ενός «ξένου κράτους».

Η ανακοίνωση της απελευθέρωσης των πέντε ανδρών προκάλεσε έκπληξη στη Βρετανία και τις ΗΠΑ. «Αιφνιδιάστηκα. Εγώ δεν θα το έκανα», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Times, η υπόθεση αποκαλύφθηκε αφού ένας από τους πέντε άνδρες ενημέρωσε ο ίδιος την αστυνομία πριν από τη σύλληψή τους. Οι αστυνομικοί δεν είναι βέβαιοι αν το τηλεφώνημα έγινε επειδή ο άνδρας αυτός μετάνιωσε για την εμπλοκή του ή αν ήταν εξαρχής μέρος του σχεδίου τους.

Διαβάστε επίσης