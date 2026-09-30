Μπέρναμ: «Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι το Ιράν εμπλέκεται στην απόπειρα επίθεσης στη RAF Fairford»

Το Ιράν διαψεύδει «κατηγορηματικά» κάθε σχέση του με αυτήν την υπόθεση

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Μπέρναμ: «Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι το Ιράν εμπλέκεται στην απόπειρα επίθεσης στη RAF Fairford»
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, δήλωσε σήμερα ότι υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις» ότι το Ιράν εμπλέκεται στο συμβάν που σημειώθηκε την Κυριακή κοντά σε μια αεροπορική βάση της νοτιοδυτικής Αγγλίας, την οποία χρησιμοποιεί ο αμερικανικός στρατός στον πόλεμο εναντίον της Τεχεράνης.

«Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν έπαιξε κάποιον ρόλο στα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν το Σαββατοκύριακο στην αεροπορική βάση RAF Fairford», είπε ο Μπέρναμ σε συνέντευξή του στο BBC.

Από την πλευρά του, το Ιράν διαψεύδει «κατηγορηματικά» κάθε σχέση του με αυτήν την υπόθεση και χαρακτήρισε τον ισχυρισμό ως «ιρανοφοβία», όπως δήλωσε η πρεσβεία της χώρας στο Λονδίνο σε ανακοίνωση της.

Η πλήρης δήλωση της πρεσβείας:

«Η πρεσβεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στο Λονδίνο απορρίπτει κατηγορηματικά και καταδικάζει σθεναρά τις πρόσφατες αβάσιμες και κακόβουλες εικασίες που δημοσιεύθηκαν από ορισμένους Βρετανούς ιδιώτες και μέσα ενημέρωσης που προσπαθούν να συνδέσουν το Ιράν με τη σύλληψη πέντε υπόπτων στην περιοχή της βάσης RAF Fairford.

Η κυκλοφορία τέτοιων κατασκευασμένων εικασιών, ιδιαίτερα στον απόηχο των εγκληματικών επιθετικών πράξεων που διαπράχθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς κατά του ιρανικού λαού, δεν θα εξυπηρετήσει κανέναν άλλο σκοπό από το να τροφοδοτήσει την προπαγάνδα της ιρανοφοβίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τα κατάλληλα νομικά μέτρα, όπως απαιτείται, για να διασφαλίσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας και του λαού της ως απάντηση σε παραπλανητικές και επιζήμιες αφηγήσεις των μέσων ενημέρωσης».

Το χρονικό της υπόθεσης

Το Σάββατο, οι βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση κοντά στην βάση Fairford της Βρετανικής Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας, στο Γκλόστερσαϊρ, όπου σήμανε συναγερμός για «έκτακτο περιστατικό» σε εγκατάσταση που φιλοξενεί και δυνάμεις της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ για πιθανή υπόθεση που σχετίζεται με εκρηκτικά.

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης, είχαν εκκενωθεί δεκάδες κατοικίες στην περιοχή Γουέλφορντ, κοντά στη βάση, ενώ η βρετανική αστυνομία συνέλαβε πέντε άνδρες, ηλικίας 23-25, αφού μια κάτοικος ενημέρωσε τις αρχές για την παρουσία «τριών ύποπτων οχημάτων» στην περιοχή.

raf-fairford1.jpg

Οι ύποπτοι, που αρχικά κατηγορήθηκαν για «παράβαση του νόμου περί εκρηκτικών» και «προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας», αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση τη Δευτέρα και η αστυνομία ανακοίνωσε την επόμενη ημέρα ότι δεν βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί στα βανάκια που χρησιμοποιούσαν, μόνο μεγάλες ποσότητες καυσίμων.

Η έρευνα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας συνεχίζεται «σε στενή συνεργασία με τους συναδέλφους μας στις ΗΠΑ», είπε ο Μπέρναμ.

Η βάση της RAF στο Γκλόστερσαϊρ χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ για επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς εκεί σταθμεύουν μεγάλα βομβαρδιστικά και κατασκοπευτικά αεροσκάφη.

Την Τρίτη, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι στην υπόθεση εμπλέκεται «ξεκάθαρα ένας ξένος παράγοντας», χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις. Η βρετανική αστυνομία λέει μόνο ότι «ερευνά διάφορες πιθανότητες», συμπεριλαμβανομένης και της εμπλοκής ενός «ξένου κράτους».

Η ανακοίνωση της απελευθέρωσης των πέντε ανδρών προκάλεσε έκπληξη στη Βρετανία και τις ΗΠΑ. «Αιφνιδιάστηκα. Εγώ δεν θα το έκανα», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Times, η υπόθεση αποκαλύφθηκε αφού ένας από τους πέντε άνδρες ενημέρωσε ο ίδιος την αστυνομία πριν από τη σύλληψή τους. Οι αστυνομικοί δεν είναι βέβαιοι αν το τηλεφώνημα έγινε επειδή ο άνδρας αυτός μετάνιωσε για την εμπλοκή του ή αν ήταν εξαρχής μέρος του σχεδίου τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Διαπόμπευσαν γυναίκα - Άφηναν σε οχήματα χαρτί με τα στοιχεία της

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Μπέρναμ: «Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι το Ιράν εμπλέκεται στην απόπειρα επίθεσης στη RAF Fairford» - Η Τεχεράνη διαψεύδει κατηγορηματικά

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου αγκάλιασε τον ματωμένο επιβάτη που έσωσε την πτήση της Flydubai: «Βλέπω μπροστά μου ένα λιοντάρι» - Η συγκλονιστική περιγραφή του τι συνέβη στο πιλοτήριο

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πατέρας ενός αγοριού ο 36χρονος που σκοτώθηκε σε πηγάδι με νερό

20:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Νέα υψηλά 17ετίας - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

20:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Νέες προθεσμίες για την ηλεκτρονική τιμολόγηση των επιχειρήσεων

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Κλειστά όλα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο την Πέμπτη

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Αφθώδης πυρετός: Ο Στρατός ολοκλήρωσε την ταυτοποίηση όλων των κτηνοτροφικών εκτροφών στη Μυτιλήνη

20:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Στα 20 λεπτά η επιδότηση στο ντίζελ, 120 δόσεις για χρέη σε εφορία και ταμεία

20:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Δήμαρχος μπλόκαρε την υπηκοότητα σε σύζυγο Ιταλού επειδή δεν μιλούσε τη γλώσσα

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Flydubai: Προσγειώθηκε στο Τελ Αβίβ το αεροσκάφος που μετέφερε τους επιβάτες

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Στη «φάκα» της ασφάλειας Κηφισίας οι ληστές αλυσίδων - Χτυπούσαν τα θύματά τους

20:03ΕΥ ΖΗΝ

Η κατάθλιψη της μητέρας στην εγκυμοσύνη συνδέεται με νευροαναπτυξιακές διαταραχές στο παιδί

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Πλάκα: Ταυτοποιήθηκαν μέσω DNA οι τέσσερις Αμερικανοί που σκοτώθηκαν στη Λυσικράτους

19:49ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός -Σε Red Code η Κρήτη: Έντονα φαινόμενα από το βράδυ - Δυνάμεις μεταβαίνουν εκτάκτως στα Χανιά

19:48ΚΟΣΜΟΣ

«Free P*ssy»: Ανατριχιαστική καταγγελία για ομαδικό βιασμό 20χρονης φοιτήτριας στο Πανεπιστήμιο Cornell - Το μήνυμα σε ομαδική σε εφαρμογή, η εξοργιστική ποινή στους δράστες

19:45ΑΠΟΨΕΙΣ

Ολιστική Προσέγγιση για μια Βιώσιμη και αποτελεσματική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

19:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιοβάνοβιτς: «Όλα τα γήπεδα είναι γεμάτα, αυτό είναι τεράστιο κίνητρο για τους παίκτες»

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Η Βρετανία εξετάζει δεύτερο δημοψήφισμα για το Brexit - Γαλλία και Ισπανία την καλούν να επιστρέψει

19:26ΕΘΝΙΚΑ

«Άγριες θάλασσες»: Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο: Οπλισμένα F-16, κατασκοπευτικό ATR-72 και μπαράζ παραβιάσεων από UAV

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:17ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου και ακυρώσεις δρομολογίων σε Σαρωνικό, Ιόνιο και Κυκλάδες

17:26LIFESTYLE

The Voice: Η επίσημη ανακοίνωση για το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Κλειστά όλα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο την Πέμπτη

14:05LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για τη Χρυσούλα Διαβάτη - Σε κατατονία η αγαπημένη ηθοποιός

16:12WHAT THE FACT

Από τουρίστρια, σε φυλακές στη Νοτιοανατολική Ασία για 20 χρόνια: «Είναι κόλαση εδώ»

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Ώρες κοινής ησυχίας: Αλλάζουν από αύριο - Τι ισχύει για το χειμερινό ωράριο

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου για την πτήση της FlyDubai: Οι ήρωες που προσγείωσαν το Boeing 737

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Πράσινο για 20.870 προσλήψεις στο Δημόσιο το 2027: Πώς θα κατανεμηθούν οι θέσεις – Δείτε πίνακα

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου αγκάλιασε τον ματωμένο επιβάτη που έσωσε την πτήση της Flydubai: «Βλέπω μπροστά μου ένα λιοντάρι» - Η συγκλονιστική περιγραφή του τι συνέβη στο πιλοτήριο

22:28ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αγριεύει ο καιρός, έρχεται βροχή με διάρκεια - Το πιο δύσκολο 24ωρο

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Η Βρετανία εξετάζει δεύτερο δημοψήφισμα για το Brexit - Γαλλία και Ισπανία την καλούν να επιστρέψει

18:30LIFESTYLE

Ριφιφί: Το μεγάλο φινάλε, απόψε, στον ALPHA

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Στη «φάκα» της ασφάλειας Κηφισίας οι ληστές αλυσίδων - Χτυπούσαν τα θύματά τους

19:48ΚΟΣΜΟΣ

«Free P*ssy»: Ανατριχιαστική καταγγελία για ομαδικό βιασμό 20χρονης φοιτήτριας στο Πανεπιστήμιο Cornell - Το μήνυμα σε ομαδική σε εφαρμογή, η εξοργιστική ποινή στους δράστες

15:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι περιοχές που είναι σε red code για τις επόμενες ώρες - Τι σημαίνει ο «κόκκινος κωδικός»

12:10LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Καινούργιου, Χρηστίδου ή Αταίριαστοι; Τι βλέπει το κοινό στην πρωινή ζώνη

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κοζάνη: Πέθανε βρέφος 20 μηνών – Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο «Μαμάτσειο»

09:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται πολική αέρια μάζα και συνθήκες Νοεμβρίου - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Νεαρός γρονθοκόπησε δασκάλα - Στο νοσοκομείο η εκπαιδευτικός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ