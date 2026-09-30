Flydubai: Προσγειώθηκε στο Τελ Αβίβ το αεροσκάφος που μετέφερε τους επιβάτες

Το αεροσκάφος που μεταφέρει τους επιβάτες της πτήσης FZ1073 της Flydubai, το οποίο αναγκάστηκε να προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία έπειτα από έναν καυγά μεταξύ των πιλότων προσγειώθηκε στο Τελ Αβίβ, όπως δείχνουν πλάνα της AFPTV.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στις 18.34

Οι επιβάτες, η πλειοψηφία των οποίων ήταν Ισραηλινοί, συνέχισαν το ταξίδι τους με άλλο αεροσκάφος της Flydubai αφού η Σαουδική Αραβία απέρριψε αίτημα του Ισραήλ να επιτρέψει σε αεροσκάφη του να τους επαναπατρίσουν.

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